IMF Latin Amerika İçin Büyüme Tahminini Yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen yıl yaklaşık yüzde 7 küçülmeyle pandemiden en fazla etkilenen bölgelerden olan Latin Amerika ve Karayipler ekonomisi için bu yılki büyüme tahminini 1,2 puan artırdı. IMF’nin güncellenen Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’ndaki (WEO) yeni beklentilere göre Latin Amerika ve Karayipler ekonomisi 2021’de yüzde 5,8 ve 2022’de yüzde 3,2 büyüyecek.

IMF yetkilileri güncellenen tahminlerdeki iyileşmenin ana nedenleri arasında, bölgenin iki devi olan Brezilya ve Meksika ekonomilerinin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir seyir izlemesini gösteriyor.

Bölgenin en büyük ekonomilerinde toparlanma

Yaklaşık 210 milyon kişinin yaşadığı Brezilya, 20 milyon vaka ve 550 bini aşan can kaybıyla kıtada ABD’den sonra pandemiden en fazla etkilenen ülke.

Geçen yıl yüzde 4,1 küçülmeyle son 25 yılın en ağır resesyonunu yaşayan Brezilya ekonomisine dair büyüme beklentisi yüzde 1,6 arttırılarak yüzde 5,3’e çıkartıldı.

IMF baş ekonomisti Gita Gopinath “Brezilya bu yıl yaşanan emtia fiyatlarındaki artıştan ve önemli ticaret ortakları olan ABD ve Çin ekonomilerindeki güçlü toparlanmadan yararlandı” diyor.

Geçen yıl yüzde 8,3’lük keskin bir düşüş yaşayan Meksika ekonomisine dair büyüme beklentileri de yüzde 1,3 artırılarak yüzde 6,3 olarak güncellendi.

Bölgenin Brezilya’dan sonra en büyük ekonomisine sahip olan Meksika ekonomisinin yüzde 78’i dış ticarete bağlı. Meksika’nın, 525 milyar doların üzerinde ticaret hacmine sahip olduğu ABD’deki ekonomik toparlanmadan olumlu bir şekilde etkilendiğini kaydeden Gopinath, ülkede yılın ilk yarısında virüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında yaşanan düşüşün ve aşılamadaki olumlu seyrin önemine değindi.

Gopinath, ABD’de eş teşvik paketlerinin uygulanması halinde Meksika’da daha güçlü bir toparlanma beklenebileceğini belirtti.

Bölgenin en büyük üçüncü ekonomisine sahip olan Arjantin’de ihracatta ve ihraç ürünleri fiyatlarındaki artış ve aşılama sürecinin beklenenden hızlı ilerlemesi büyüme beklentilerinin 0,6 puan artmasına yol açtı.

Uzmanların bu yıl yüzde 6,4 büyüme bekledikleri Arjantin’de gözlemlenen olumlu ekonomik göstergelerde komşu Brezilya’ya yapılan ihracatta geçen yıla nazaran bu yıl yüzde 91,8 artışın etkisi olduğu belirtiliyor. Arjantin geçen yıl yüzde 9,4 ekonomik küçülmeyle pandemiden en çok etkilenen Latin Amerika ülkelerinden olmuştu.

Önümüzdeki yıl da ekonomik verilerin gelişmiş ülkelerdeki büyüme oranları, fiyatlar, pandeminin etkisi ve aşılama hızı gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik göstereceğini söyleyen IMF yetkilileri, 2022’de Latin Amerika ve Karayipler ekonomisinin yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörüyor.

