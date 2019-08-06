HABER

IMF Mısır'a verdiği kredinin son dilimini serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 00:24 | Son Güncelleme

IMF Mısır'a verdiği kredinin son dilimini serbest bıraktı

KAHİRE (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin 2 milyar dolarlık son dilimini serbest bıraktı.

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maıyt, yaptığı yazılı açıklamada, IMF'den alınan kredinin son dilimi olan 2 milyar doların serbest bırakıldığını bildirdi.

Mısır'ın IMF ile teknik iş birliğine devam edeceğini belirten Maıyt, yerel sanayiyi destekleyen sektörlerde yapısal reforma odaklanacaklarını ifade etti.

Mısır hükümeti, serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolar kredi sağlanması için 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı.

PARTNERCanlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!Canlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!
Görev başında kalp krizi geçiren polis yaşamını yitirdiGörev başında kalp krizi geçiren polis yaşamını yitirdi
Tatili kabusa döndü, parmağına 15 dikiş atıldıTatili kabusa döndü, parmağına 15 dikiş atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 milyar IMF mısır

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı

Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta fındık fabrikasında büyük yangın!

Fındık fabrikasında büyük yangın!

Ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimi

Ülke genelinde eş zamanlı yapıldı

Muğla'da korkutan orman yangını!

Muğla'da korkutan orman yangını!

Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

Son dakika: Tuzla Piyade Okulu'nun atış alanında yangın

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.