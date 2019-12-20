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IMF, Pakistan'a verdiği kredinin 452 milyon dolarlık kısmını serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:27 | Son Güncelleme

Fon, Pakistan'ın tavsiye edilen ekonomik programı uyguladığını açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'a vereceği 6 milyar dolarlık kredinin 452,4 milyon dolarlık kısmını serbest bıraktı.

IMF'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın, kredi anlaşmasının yapılmasının ardından geçen 4 aylık süreçte tavsiye edilen ekonomik programı uyguladığı belirtildi.

Uygulamaların meyvelerini vermeye başladığı kaydedilen IMF açıklamasında, 39 ayda verilecek toplam 6 milyar dolarlık kredinin 452,4 milyon dolarlık kısmının serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca programın ülke ekonomisine etkilerine de değinilerek, "Piyasada belirlenen döviz kuruna düzenli geçiş gerçekleşti ve enflasyonun dar gelirliler üzerindeki etkisi hafifletilerek istikrar artmaya başladı." ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesine yönelik adımları ile fakirliğin azaltılması yönündeki çalışmalarının da övüldüğü IMF açıklamasında, Pakistan ekonomisinin hala risk taşıdığı bilgisine yer verildi ve tavsiye edilen vergi reformları için çalışmaların başlaması gerektiği belirtildi.

IMF, Temmuz ayında yapılan kredi anlaşmasının ardından ilk olarak kredinin 987 milyon dolarlık kısmını serbest bırakmıştı.

Pakistan'la IMF arasında yapılan anlaşmaya göre, fon, her 4 ayda bir gözden geçirme raporu hazırlayarak 6 aylık periyotlarla Pakistan'a ödeme yapacak.

Pakistan, kredi karşılığında enerji kurumlarını özelleştirme, vergi reformu yapma ve cari açığı düşürme gibi taahhütlerde bulundu.

Pakistan, Ağustos 2018'den bu yana IMF dışında Asya Kalkınma Bankası, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle kredi anlaşmaları imzaladı.

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