"IMF politikaları yoksulluk, kriz, fakirlik demek"

ÖZCAN YILDIRIM - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) politikalarına karşı durduğu yeri önemli bulduklarını ve desteklediklerini belirterek, "IMF'nin kapısına bir daha asla gidilmemeli. Çünkü IMF politikaları yoksulluk, kriz, fakirlik ve aynı zamanda sosyal haklarda geriye gidiş demektir." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IMF ile ilişkileri 11 Kasım 1947'de başlayan Türkiye'nin, bugüne kadar 19 stand-by anlaşması imzaladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin IMF ile son anlaşmayı 2005'te imzaladığını ve borcunu 2013'te bitirdiğini vurgulayan Arslan, "2005'ten bugüne kadar kamuoyunda belli çevreler, IMF ile anlaşılmaması halinde kriz yaşanacağını empoze ediyor. Sayın Cumhurbaşkanının IMF ile bir daha masaya oturmama kararının ardından bile bu çevreler hükümete baskı kurmaya çalıştı, hala da çalışıyor. Bu bizi ciddi şekilde endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

IMF ile masaya oturmama kararının, ana muhalefet başta olmak üzere muhalefetin geneli tarafından desteklenmediğini belirten Arslan, "Bu kesimler, hükümeti bu konuda desteklemedikleri gibi 'Türkiye eninde sonunda IMF'ye gidecek.' gibi açıklamaları dilendiriyor. Buradaki beklentiyi anlamakta güçlük çekiyorum. IMF politikalarının ülkeler değişse de değişmediğini bildiğimiz için IMF ile yapılacak bir anlaşmayla faturanın çalışanlara ve dar gelirlilere çıkacağı biliyoruz." dedi.