IMF Türkiye'deki büyüme beklentisini yükseltti

Ancak IMF, yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 12,5'ten yüzde 16,7'ye çıkardı.Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2021 yılı için Türkiye'ye yönelik büyüme tahminini yükseltti.

Açıklanan yeni raporda, Temmuz ayındaki ara raporda yüzde 5,8 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 9'a çıkarıldı.

IMF, 2022 yılı için yüzde 3,3 olarak tahmin ettiği büyüme oranında ise değişikliğe gitmedi.

Raporda, Türkiye'de ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 17, yıl sonunda ise yüzde 16,7 olacağı beklentisine yer verildi. Bir önceki raporda ortalama enflasyon beklentisi yüzde 13,6'yken yıl sonu enflasyon beklentisiyse yüzde 12,5'ti.

2022 yılı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 11,8'den yüzde 15,4'e; 2022 sonu enflasyon beklentisi yüzde 11,5'ten yüzde 14,5'e yükseltildi.

Cari açık/GSYH beklentisi bu yıl için yüzde -3,4'ten yüzde -2,4'e revize edilirken 2022 yılı için yüzde -1,6 olan tahmin değişmedi.

IMF, işsizlik oranı tahminini bu yıl için yüzde 12,4'ten yüzde 12,2'ye düşürürken 2022 için yüzde 11 olan tahmini sabit tuttu.

Küresel büyüme tahmini

Raporda, küresel ekonomininse 2021'de yüzde 5,9 büyümesinin beklendiği belirtildi.

IMF, Temmuz'daki raporunda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

IMF, 2022 yılı için öngördüğü yüzde 4,9'luk küresel büyüme tahminindeyse değişikliğe gitmedi.

IMF baş ekonomisti Gita Gopinath raporla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küresel toparlanma sürüyor ancak toparlanma hızı pandemiden olumsuz etkileniyor" dedi.

IMF, dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD'deki büyüme tahminini de düşürdü.

Raporda, ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 7'den yüzde 6'ya düşürüldü.

Almanya'nın 2021 yılı büyüme tahmini de yüzde 3,6'dan yüzde 3,1'e düşürüldü.

DW/CÖ,JD

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