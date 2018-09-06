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IMF: ‘Türkiye’den Mali Yardım Talebi Gelmedi’ 

06.09.2018 22:42 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) sözcüsü Gerry Rice, Türkiye’nin IMF’den herhangi bir mali yardım talebinin olmadığını söyledi

IMF: ‘Türkiye’den Mali Yardım Talebi Gelmedi’ 

Uluslararası Para Fonu (IMF) sözcüsü Gerry Rice, Türkiye’nin IMF’den herhangi bir mali yardım talebinin olmadığını söyledi.

Rice haftalık basın brifinginde bir soru üzerine, Türk ekonomisiyle ilgili gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini söyledi. IMF sözcüsü, “Tekrar şunu net olarak vurgulamak isterim; Türkiye’den bir IMF mali programı konusunda hiçbir talep gelmedi. Buna ilişkin, mali yardım talebinde bulunmayı düşündükleri yönünde hiçbir işaret almadık” diye konuştu.

Piyasadaki devam eden dalgalanmalar ışığında, Türk yetkililerin makroekonomik istikrarı destekleyici ve dengesizlikleri düşürücü sağlam ekonomik politikalara açık bir bağlılık sergilemekten yarar sağlayacağına inandıklarını belirten Rice, “Bunun kritik bir parçası da, fiyat istikrarını sağlama görevini yerine getirmede Merkez Bankası’nın tam operasyonel bağımsızlığını temin etmek olacak” ifadesini kullandı.

IMF sözcüsü Rice, Türkiye’yle temas halinde kalmayı sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

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