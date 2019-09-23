IMF: Türkiye'nin iç ve dış risklere karşı hassasiyeti sürüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin iç ve dış risklere karşı hassasiyetinin sürdüğünü ve hükümetin reform yapmaması halinde büyümenin sürdürülmesinin zorlaşacağını söyledi.

IMF, Türkiye'ye Madde IV Görüşmeleri kapsamındaki istişare ziyaretinin ardından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "(Finans piyasalarındaki) mevcut sükûnet, kırılganlığını koruyor. Rezerv düzeyi düşük ve özel sektörün döviz borcu ile dış finansman ihtiyacı yüksek" dedi.

Madde IV Görüşmeler, adını IMF Ana Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesinden alıyor ve bu madde uyarınca tüm üye devletlerin her yıl gerçekleştirmesi gereken bir konsültasyon mekanizması anlamına geliyor.

IMF'nin açıklamasına göre, Türkiye'nin ekonomi politikaları açısından önündeki en büyük sıkıntıyı odak noktasının kısa vadeli büyüme yerine, orta vadede daha güçlü ve daha kalıcı bir büyüme çevrilmesi oluşturuyor.

IMF açıklamasında, finansal istikrarı desteklemek ve orta vadede daha güçlü ve daha kalıcı bir büyüme sağlamak için bankaların ve şirketlerin bilançolarındaki kötü borçların temizlenmesi gerektiğini belirtti.