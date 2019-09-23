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IMF: Türkiye'nin iç ve dış risklere karşı hassasiyeti sürüyor

23.09.2019 22:00 | Son Güncelleme

IMF heyeti, Türkiye'ye yaptığı "Madde IV Görüşmeleri" ziyaretinin ardından bir açıklama yayınladı. IMF, Türkiye'de hükümetin reform yapmaması halinde büyümenin sürdürülmesinin zorlaşacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise IMF heyetinin CHP ve İyi Parti'den yetkililerle görüşmesinin "uygun olmadığını" belirterek, ziyareti eleştirdi.

IMF: Türkiye'nin iç ve dış risklere karşı hassasiyeti sürüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin iç ve dış risklere karşı hassasiyetinin sürdüğünü ve hükümetin reform yapmaması halinde büyümenin sürdürülmesinin zorlaşacağını söyledi.

IMF, Türkiye'ye Madde IV Görüşmeleri kapsamındaki istişare ziyaretinin ardından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "(Finans piyasalarındaki) mevcut sükûnet, kırılganlığını koruyor. Rezerv düzeyi düşük ve özel sektörün döviz borcu ile dış finansman ihtiyacı yüksek" dedi.

Madde IV Görüşmeler, adını IMF Ana Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesinden alıyor ve bu madde uyarınca tüm üye devletlerin her yıl gerçekleştirmesi gereken bir konsültasyon mekanizması anlamına geliyor.

IMF'nin açıklamasına göre, Türkiye'nin ekonomi politikaları açısından önündeki en büyük sıkıntıyı odak noktasının kısa vadeli büyüme yerine, orta vadede daha güçlü ve daha kalıcı bir büyüme çevrilmesi oluşturuyor.

IMF açıklamasında, finansal istikrarı desteklemek ve orta vadede daha güçlü ve daha kalıcı bir büyüme sağlamak için bankaların ve şirketlerin bilançolarındaki kötü borçların temizlenmesi gerektiğini belirtti.

IMF, kredi verme olanaklarının daraltılması ve sadece düşük riskli kurumlara kredi verilmesi gerektiğini de vurguladı.

Heyetin görüşmelerine Bakanlık tepki gösterdi

IMF, açıklamasında ziyaret sırasında özel sektör, siyasi partiler ve düşünce kuruluşlarıyla temaslarda bulunduğunu söyledi.

IMF heyetinin görüştüğü isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti milletvekili Durmuş Yılmaz da yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla, IMF heyetinin "bakanlığın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapmasının uygun olmadığı" belirtilerek, Öztrak ve Yılmaz ile yapılan görüşme eleştirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve 'Madde IV Görüşmeleri' olarak adlandırılan bu görüşmelerin tamamı muhatap hükümetlerle karşılıklı mutabakat ile belirlenmektedir. Bugüne kadar Türkiye'de yapılan görüşmelerin tamamı hükümet tarafı olan ilgili bakanlık yetkilileri ile paylaşılmış, tüm ihtiyaçların karşılanması ve ayarlamaların yapılması da yine Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlamda gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortada iken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır."

IMF: Türkiye'nin iç ve dış risklere karşı hassasiyeti sürüyor

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