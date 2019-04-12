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IMF ve Dünya Bankası, Venezuela için harekete geçmeye hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 19:49 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB) yöneticileri, Venzuela’yı hangi hükümetin resmi olarak temsil ettiğinin netleşmesi halinde ülkeye yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı.Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Sekreteri Fransız Christine Lagarde ve Dünya Bankası (DB) Başkanı David Malpass ABD’nin başkenti Washinton’da düzenlenen ‘Bahar Buluşmaları’ programında konuştu.

IMF ve Dünya Bankası, Venezuela için harekete geçmeye hazır

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB) yöneticileri, Venzuela’yı hangi hükümetin resmi olarak temsil ettiğinin netleşmesi halinde ülkeye yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Sekreteri Fransız Christine Lagarde ve Dünya Bankası (DB) Başkanı David Malpass ABD’nin başkenti Washinton’da düzenlenen ‘Bahar Buluşmaları’ programında konuştu. Venezuela’da yaşanan kriz hakkında değerlendirmelerde bulunan Lagarde ve Malpass, her iki kurumun da Venezuela’ya yardım etmek için hazır olduğunu belirtti. Öte yandan yapılan değerlendirmelerde bu yardımların yapılabilmesi için ülkeyi kimin temsil ettiğinin netleşmesi gerektiği vurgulandı.

Uluslarası siyasi arenada bazı ülkelerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu bazılarının ise muhalif lider Juan Guiado’yu tanıması üzerinde de duran Malpass hangi hükümetin Dünya Bankası tarafından tanındığına bankanın değil hissedarların karar verileceğini ifade etti.

IMF Genel Sekreteri Lagarde, "Venezuela’da gözümüzün önünde gelişen insani kriz konusunda gerçekten çok çok endişeliyiz. Hareket edebilmemiz için hangi otoriteyi diplomatik olarak tanıdıklarını belirtmek onlara bağlı. Karar verdikleri anda harekete geçeceğiz.” dedi.

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