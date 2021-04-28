IMF: "Venezuela İşsizlik Rakamlarında Dünya Birincisi"

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) verilerine göre Venezuela 2020’den bu yılın ilk çeyreğine kadar olan süreçte yüzde 58,3 işsizlik oranıyla dünyada ilk sırada yer aldı. Raporda Venezuela’yı yüzde 29 ile Güney Afrika, yüzde 21,9 ile Sudan ve yüzde 17,5 işsizlik oranıyla Ermenistan izliyor.
Venezuela Merkez Bankası (BCV) verilerine göre geçen yılı yüzde 3 bine yakın (%2.959,8) enflasyonla kapatan Venezuela, dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi olsa da 21. yüzyılın en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.
Uzmanlar istihdamda yaşanan yıkımın başta imalat sektörü ve ticaret olmak üzere uzun yıllardır devam eden ekonomik daralmanın bir sonucu olduğunu belirtiyor. Venezuela’da 2000’li yılların başında imalat sektöründe 11 bin 138 şirket varken bugün bu sayının 2 bin 121’e düştüğü, geçen yıl 600 bin olan işyeri sayısının pandeminin de etkisiyle 2 bine kadar düştüğü bildiriliyor.
Venezuela Merkez Üniversitesi’nden ekonomist Maria Isabel Diaz, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda Venezuela’da 2014 yılından bu yana yaşanan ekonomik küçülme sonucunda çoğu şirketin iflas ettiğini ya da küçülmeye gittiğini, özellikle son iki yılda mal ve hizmet arzında ciddi düşüşler yaşandığını belirtti.
Diaz ekonomik küçülmenin ana nedeni olarak petrol üretiminde yüzde 90’lara varan düşüşe dikkat çekiyor.
Asgari ücret ayda 12 liradan az
Asgari ücretin ayda 1,5 doların altına düştüğü ülkede alım gücünün adeta yok olması tüketimi, dolayısıyla üretimi ve istihdamı doğrudan etkiliyor.
Beş kişilik bir ailenin mutfak masraflarının 230 dolar olarak hesaplandığı ülkede birçok kişi asgari ücretle çalışmak yerine maaşlı çalışmamayı tercih ediyor.
Maria Diaz “Venezuela’da Kasım 2017’den bu yana hiper enflasyon koşulları yaşanıyor ve bunda petrol ihracatının azalması, özel sektörün üretim kapasitesinin bozulması ve alım gücünün düşmesi kadar hükümetin başta para politikası olmak üzere yanlış ekonomi politikaları da etkili oldu” diyor.
Pandemi sürecinde ekonomik aktivitelerin azalmasıyla birlikte istihdamın da azaldığına dikkat çeken Diaz, ülkede uygulanan karantina tedbirlerinden hükümetin uluslararası ilişkilerine kadar birçok etkenin işsizlik oranlarının rekor düzeye ulaşmasında etkili olduğunu belirtiyor.
BM verilerine göre Venezuela yüzde 30 ekonomik küçülme ile Latin Amerika’da pandemiden en fazla etkilenen ülke konumunda ve araştırmalar 30 milyon nüfuslu ülkede her 3 kişiden birinin açlık sınırı ve altında yaşadığını gösteriyor.