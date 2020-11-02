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IMF'den kriz yardımlarını sürdürme çağrısı

02.11.2020 20:18 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF), korona döneminde sağlanan ekonomik teşvik ve yardımların erken kesilmesi halinde ekonomik iyileşmelerin riske gireceğini kaydetti.

IMF'den kriz yardımlarını sürdürme çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), korona krizinde sağlanan devlet yardımları ve teşviklerin erken sonlandırılmaması konusunda uyarıda bulundu.

IMF'nin Pazartesi günü G20 grubu için yayınladığı güncel bir raporda, pandemi nedeniyle sağlanan birçok ekonomik desteğin halihazırda sona erdiği veya yıl sonunda tamamen kaldırılacağı belirtildi.

Dünyanın sanayileşmiş veya gelişmekte olan 20 ekonomisinden oluşan G20 grubunda 2021 yılı için bütçe açıklarının büyümesi bekleniyor. Bu yıl, hemen hemen tüm ülkeler sağlık sistemlerini güçlendirmek ve pandemiden kaynaklanan ekonomik yükleri hafifletmek için bütçelerinden yüklü miktarlarda harcama yaptı.

Böylece büyük çaplı ekonomik durgunluklar (resesyon) önlenmiş oldu ancak borçlanmalarda artış kaydedildi.

IMF, G20 ülkelerinin pandeminin başlangıcından bu yana, ekonomik krizlerin önüne geçilebilmesi için yaklaşık 11 trilyon dolar harcama yaptıklarını, ancak buna karşın sürecin olumsuz etkilerini hissetmelerinin de kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Yapılan açıklamada, ekonomik yardımların erken geri çekilmesi durumunda ekonomik iyileşmenin de riske gireceği vurgulanarak, yardımların mümkün olduğu alanlarda kriz boyunca sağlanması gerektiğine işaret edildi.

dpa/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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