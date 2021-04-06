IMF'den 'Küresel Asgari Vergi Oranı'na Destek

Gopinath’ın açıklaması öncesinde Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de uluslararası vergilendirmeye yönelik küresel bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varmaya yaklaşıldığını açıklamıştı. Le Maire, konuyla ilgili açıklamayı, ABD Maliye Bakanı Janet Yellen’in de bu tür bir anlaşmaya destek vaadinde bulunmasının ardından yaptı.

IMF bahar toplantıları çerçevesinde bugün düzenlenen online basın toplantısında gazetecilere konuşan Gopinath, her ülkenin farklı oranlarda kurumlar vergisi uygulaması nedeniyle, şirketlerin daha az vergi alınan ülkeleri tercih ettiğini veya daha az vergi ödeyecekleri yöntemleri seçtiğini söyledi. Bunun da ülke yönetimlerinin ekonomiyi canlandırma ve kamu harcamalarını desteklemede kullanılabilecekleri vergi gelirlerini azalttığını savundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Baş Ekonomisti Gita Gopinath, kurum olarak uzun yıllardır küresel asgari vergi oranını savunduklarını söyledi. IMF yetkilisi, şirketlerin vergi ödeme konusundaki isteksizliklerinin küresel ekonomi açısından sorun teşkil ettiğini de dikkat çekti.

Gopinath, IMF yetkilileri olarak uygulamaya koyulacak vergi oranıyla ilgili herhangi bir tercih ya da yorumları olmadığına da değinerek, ülke yönetimlerinin Corona virüsü pandemisi nedeniyle sarsılan ekonomiler karşısında uygun bir karar almaları gerekeceğini söyledi.

“Daha kapsayıcı, daha sürdürülebilir, yeşil ekonomilerle” yola devam edilmesini umduğunu belirten Gopinath, bunun da “hem gelir hem de giderlerde” düzenlemeler gerektirdiğinin altını çizdi.

Gopinath ayrıca IMF’nin, Biden yönetiminin kurumlar vergisini yüzde 28’e çıkarma teklifini değerlendirdiklerini, eski Başkan Donald Trump’ın vergi kesintisi oranını yüzde 35’den yüzde 21’e indirme kararının yatırımlar üzerinde tahmin edildiği kadar bir etkisi olmadığına da vurgu yaptı.

Başkan Biden da dün yaptığı bir açıklamada, kurumlar vergisinde yapılacak yedi puanlık artışın Amerikalı şirketlerin yurt dışına kaymasına neden olduğu yönündeki iddiaları doğrulayan bir kanıt olmadığını söyledi.

