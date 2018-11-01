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IMF'den "Yemen'deki insani krizden endişeliyiz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 21:50 | Son Güncelleme

IMF Basın Sözcüsü Rice: - "Yemen'deki insani kriz ve çatışmaların ekonomik maliyeti konusunda endişeliyiz" - "Uluslararası toplumu Yemen'in hızla yeniden inşa edilmesi ve diğer insani ihtiyaçların karşılanması için yardıma hazırlıklı olmaya teşvik ediyoruz"

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Yemen'deki insani kriz ve çatışmaların ekonomik maliyetinden endişe duyduklarını belirterek, "Uluslararası toplumu Yemen'in hızla yeniden inşa edilmesi ve diğer insani ihtiyaçların karşılanması için yardıma hazırlıklı olmaya teşvik ediyoruz." dedi.

Rice, IMF'nin başkent Washington'daki merkezinde düzenlediği basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım paketinin bugün itibarıyla yürürlüğe girmesine ilişkin sorusuna Rice, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyması, İran ekonomisini petrol ihracatlarını sınırlandırmak suretiyle yavaşlatacak." yanıtını verdi.

Rice, Tahran hükümetinin, yaptırımlar karşısında makroekonomik istikrarı ve toplumun en kırılgan gruplarını koruyacak önlemler alması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin İran yaptırımlarının bankalar arasındaki uluslararası fon transferlerini düzenleyen SWIFT sistemini (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) olumsuz etkilememesi için Tahran'ın para aklama ve terör finansmanıyla mücadeleyi güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Rice, IMF'nin bu konuda İran'a teknik yardım sağlayabileceğini dile getirdi.

- "Yemen'deki insani krizden endişeliyiz"

IMF Sözcüsü Rice, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin Suudi Arabistan ekonomisine etkileri konusundaki bir soruyu ise "Bu konuda herhangi bir tahminde bulunmak için henüz çok erken." ifadeleriyle geçiştirdi.

"Yemen'deki insani kriz ve çatışmaların ekonomik maliyeti konusunda endişeliyiz." diyen Rice, buna karşın kuruluşun çatışma bölgelerinde yapabileceklerinin sınırlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yemen'de çatışmalar sona erer ermez makroekonomik istikrarın sağlanması, kurumsal kapasitenin inşa edilmesi ve ekonomik büyümenin başlamasına yardım etmek için çalışmaya hazırız. Ayrıca, uluslararası toplumu, Yemen'in hızla yeniden inşa edilmesine ve diğer insani ihtiyaçların karşılanması için yardıma hazırlıklı olmaya teşvik ediyoruz."

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IMF Basın Sözcüsü Gerry Rice insanlık krizi İRAN yaptırım Yemen

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