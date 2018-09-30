- "IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti'dir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışılmaya karar verilmesiyle ilgili, "Unutmasınlar IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti iktidarıdır. Bir daha o defter açılamayacaktır, hesabı AK Parti tarafından kesilmiştir. Bu, Türkiye'nin boynuna vurulmuş bir prangaydı. Şimdi bir firma üzerinden konuyu IMF'ye kadar getirdiler, bu kötü niyettir, art niyettir." dedi.

Sarıeroğlu, partisinin Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlediği İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin yaklaştığını söyledi.

Adana'da büyükşehir belediyesi ve 15 ilçe belediyesini AK Parti olarak kazanmayı amaçladıklarını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"MHP ile güzel bir yol yürüyoruz. 'Cumhur İttifakı' ile 24 Haziran seçimlerinde örnek bir ortaklık gerçekleştirdik. Bu ortaklık ve ittifakımız sayesinde, hukuki alt yapısı olan, yasal olarak da düzenlenmiş ittifakımız sayesinde çok önemli bir süreci başarıyla geride bıraktık. Bizim için birlikte yürüdüğümüz bu yol çok kıymetli ve önemli. Bunun zarar görmesini isteyen, kenarda, çevrede bekleyenler var. MHP ile aramıza 'nifak girsin, sıkıntı yaşansın' diye elini ovuşturanlar var. AK Parti ailesi olarak böyle bir şeye izin vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. MHP ile olan ilişkilerimizde hassasiyetimiz, titizliğimiz, özenimiz devam edecek."