IMF'nin Pandemi Fonunun Yüzde 62'si Latin Amerika'ya

Kayıt altına alınan 444 bini aşkın can kaybı ve 13 milyona yakın vaka sayısıyla pandeminin en etkili olduğu bölgelerden olan Latin Amerika, Corona virüsünden dolayı dünyadaki her 3 can kaybından birinin yaşandığı yer olması bakımından da dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu ECLAC, pandeminin Latin Amerika ekonomisinde yüzde 9,1’lik küçülme yaratacağını ve bölgenin son 100 yılın en ağır ekonomik krizini yaşayacağını öngörüyor. ECLAC raporlarına göre bölgede yaşanan ekonomik tahribattan en fazla etkilenecek ülkelerin sırasıyla Venezuela (-%26) , Peru (-%13), Arjantin (-%10,5) ve Brezilya (-%9,2) olacağı tahmin ediliyor.