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IMF'nin Pandemi Fonunun Yüzde 62'si Latin Amerika'ya

28.11.2020 20:21 | Son Güncelleme:
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IMF'nin Pandemi Fonunun Yüzde 62'si Latin Amerika'ya

Uluslararası Para Fonu IMF, pandemiyle mücadele için 20 Latin Amerika ülkesine toplamda 63,5 milyar dolar kredi verdi. Bu miktar, IMF'nin Corona virüsüyle mücadele için dünya genelinde 82 ülkeye verdiği 102 milyar dolarlık finansal desteğin yüzde 62,3'üne denk geliyor

Uluslararası Para Fonu IMF, pandemiyle mücadele için 20 Latin Amerika ülkesine toplamda 63,5 milyar dolar kredi verdi. Bu miktar, IMF'nin Corona virüsüyle mücadele için dünya genelinde 82 ülkeye verdiği 102 milyar dolarlık finansal desteğin yüzde 62,3'üne denk geliyor.

Pandeminin ilk aylarında, özellikle Latin Amerika ülkelerinde yaşanan nakit sorunu üzerine, bölge ülkelerinin fonlara hızlı bir şekilde erişimini kolaylaştırmak için özel mekanizmalar devreye sokulduğunu belirten IMF yetkilileri, bu fonların özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede salgınla mücadeleye katkıda bulunduğuna dikkat çekiyor.

Bölge ülkeleri arasında en fazla kredi alan ülkeler sıralamasında Şili ilk sırada yer alıyor. Mayıs sonunda 24 milyar dolara yakın kredi alan Şili’yi, 17 milyar dolarla Kolombiya ve 11 milyar dolarla Peru izliyor.

Latin Amerika pandemiye ekonomik krizdeyken yakalandı

600 milyondan fazla kişinin yaşadığı Latin Amerika’da bir süredir yaşanan ekonomik küçülme, yetersiz sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri, istihdam sorunu, düşük alım gücü gibi sorunlar, pandemiye karşı küresel mücadelede Latin Amerika’nın zincirin en zayıf halkası olarak değerlendirilmesine neden oluyor.

Kayıt altına alınan 444 bini aşkın can kaybı ve 13 milyona yakın vaka sayısıyla pandeminin en etkili olduğu bölgelerden olan Latin Amerika, Corona virüsünden dolayı dünyadaki her 3 can kaybından birinin yaşandığı yer olması bakımından da dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu ECLAC, pandeminin Latin Amerika ekonomisinde yüzde 9,1’lik küçülme yaratacağını ve bölgenin son 100 yılın en ağır ekonomik krizini yaşayacağını öngörüyor. ECLAC raporlarına göre bölgede yaşanan ekonomik tahribattan en fazla etkilenecek ülkelerin sırasıyla Venezuela (-%26) , Peru (-%13), Arjantin (-%10,5) ve Brezilya (-%9,2) olacağı tahmin ediliyor.

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