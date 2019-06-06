IMF'ten ABD'ye Ekonomi ve Ticaret Uyarısı

Uluslararası Para Fonu IMF, ticaret anlaşmazlıklarının tırmanması ya da mali piyasalarda ani darboğazın, ABD ekonomisinde azımsanamayacak bir risk yaratacağı konusunda Washington’u uyardı.

Washington’un ekonomi politikalarını değerlendiren IMF, ABD’de büyümenin bu yıl yüzde 2,6 seviyesinde süreceğini bildirdi. Bu oran, IMF’nin geçen Nisan ayındaki yüzde 2,3 büyüme öngörüsünü aştı. Bu artış, mali piyasa şartlarındaki kolaylıklardan kaynaklandı.

Ancak IMF, bazı etkenlerin bu olumlu görünümü tehdit ettiğine de dikkat çekti ve ABD Merkez Bankası’na, büyümeyi frenleyen faiz oranlarındaki artışları geciktirme çağrısı yaptı.

IMF raporunda, ‘’Süregelen ticari anlaşmazlıkların derinleşmesi ya da düzelen mali piyasa koşullarının aniden tersine dönmesi, ABD ekonomisi için maddi risk taşıyor’’ dendi.

IMF, Trump yönetiminin gümrük vergilerini arttırarak küresel ticari ilişkileri kontrol etme çabalarını da eleştirdi ve Çin’le ticari anlaşmazlıklarının çözümünün önemine özellikle dikkat çekti.