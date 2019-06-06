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IMF'ten ABD'ye Ekonomi ve Ticaret Uyarısı

06.06.2019 18:12 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu IMF, ticaret anlaşmazlıklarının tırmanması ya da mali piyasalarda ani darboğazın, ABD ekonomisinde azımsanamayacak bir risk yaratacağı konusunda Washington’u uyardı.  Washington’un ekonomi politikalarını değerlendiren IMF, ABD’de büyümenin bu yıl yüzde 2,6 seviyesinde süreceğini bildirdi. Bu oran, IMF’nin geçen Nisan ayındaki yüzde 2,3 büyüme öngörüsünü aştı. Bu artış, mali piyasa şartlarındaki...

IMF'ten ABD'ye Ekonomi ve Ticaret Uyarısı

Uluslararası Para Fonu IMF, ticaret anlaşmazlıklarının tırmanması ya da mali piyasalarda ani darboğazın, ABD ekonomisinde azımsanamayacak bir risk yaratacağı konusunda Washington’u uyardı.

Washington’un ekonomi politikalarını değerlendiren IMF, ABD’de büyümenin bu yıl yüzde 2,6 seviyesinde süreceğini bildirdi. Bu oran, IMF’nin geçen Nisan ayındaki yüzde 2,3 büyüme öngörüsünü aştı. Bu artış, mali piyasa şartlarındaki kolaylıklardan kaynaklandı.

Ancak IMF, bazı etkenlerin bu olumlu görünümü tehdit ettiğine de dikkat çekti ve ABD Merkez Bankası’na, büyümeyi frenleyen faiz oranlarındaki artışları geciktirme çağrısı yaptı.

IMF raporunda, ‘’Süregelen ticari anlaşmazlıkların derinleşmesi ya da düzelen mali piyasa koşullarının aniden tersine dönmesi, ABD ekonomisi için maddi risk taşıyor’’ dendi.

IMF, Trump yönetiminin gümrük vergilerini arttırarak küresel ticari ilişkileri kontrol etme çabalarını da eleştirdi ve Çin’le ticari anlaşmazlıklarının çözümünün önemine özellikle dikkat çekti.

IMF, ‘’Trump yönetiminin ithalat vergilerini arttırması ve attığı başka adımlar, küresel ticaret sistemini baltalıyor’’ ifadelerine yer verdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 500 endeksine göre Amerikan hisse fiyatları Nisan’da rekor derecede arttı ancak yatırımcıların ticaret savaşlarıyla ilgili endişeleri nedeniyle Mayıs ayında yüzde 4 değer kaybetti. Değer kaybeden küresel ekonomi de ABD’nin büyüme görünümünü durgunlaştırabilir.

Uluslararası Para Fonu’nun gündeme getirdiği bir diğer endişe de ABD’nin mali sisteminin, ağırlaşmaya başlayan piyasa koşullarına karşı hassas olması. IMF’ye göre kurumsal borçlanma fazlasıyla yüksek ve taahhüt standartları zayıflıyor.

IMF, mali sistem şimdilik sağlıklı görünse de mali istikrara yönelik orta vadeli risklerin arttığına dikkat çekti.

IMF, ABD’li yetkilileri de mevzuat kısıtlamalarını kolaylaştırmak yerine büyüyen risklerle mücadeleye çok az kurumsal yanıt vermekle eleştirdi.

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