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İmgur erişim engeli de kalkacak gibi görünüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.02.2020 09:25 | Son Güncelleme

Türkiye’de geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi tarafından Wikipedia’ya uygulanan erişim engeli hukuksuz bulunmuştu. BTK bu kararın onaylanmasının ardından Wikipedia’nın tam 2 yıl sonra Türkiye’deki erişim engelini kaldırmıştı. Bugün ise bir sevindirici haber de imgur cephesinden geldi.

İmgur erişim engeli de kalkacak gibi görünüyor

Resim yükleme platformu olan ve dünya çapında en yaygın kullanılan resim servisi olan imgur, gece saatlerinde erişime tekrardan açıldı. İnternet servis sağlayıcılarının kademe kademe açtığı bu erişim engeli tam olarak açılmış değil.

Test ettiğimiz bazı internet servis sağlayıcılarında imgur’un açıldığını ancak resimlerin yüklenmediğini gözlemledik. Ya imgur
kademe kademe açılıyor ya da filtreleri güncellerken bir hata yapıldı.

Gün içerisinde BTK cephesinden imgur’un erişim engeli hakkında resmi bir açıklama yapılacaktır. Umarız tahmin ettiğimiz gibi imgur tekrardan Türkiye’de kullanıma açılır.

Gün içerisinde imgur’un akıbeti hakkında yaşanan gelişmeleri bu haberimizde sizlere aktarıyor olacağız. Bakalım imgur’un dün geceden beri ana sayfasının açılıp, görsellerinin yüklenmemesi erişim engelinin kalktığına mı yoksa bir yanlışlığa mı işaret? Bekleyip göreceğiz.

Güncelleme 1: e-Devlet’ten Web Sitesi Erişim Engeli Sorgulama üzerinden imgur’un alan adını sorgulattığımızda “Sorguladığınız web adresine, an itibari ile mahkeme kararıyla konulmuş bir erişim engeli bulunmamaktadır.” uyarısını aldık. Muhtemelen beklendiği gibi engeller bugün içerisinde tamamen kaldırılacak.

Gözümüz aydın! Wikipedia erişime açıldı!

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Anahtar Kelimeler:
Wikipedia Imgur

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