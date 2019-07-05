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İmitasyon objelere tarihi eser süsü veren dolandırıcılar jandarmaya takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Bursa’da bulunduğu bölgede tarihi eser olduğunu söyleyip arıcıyı dolandırmaya çalışan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.Olay Mustafakemalpaşa ilçesi İlyasçılar Mahallesi’nde meydana geldi.

İmitasyon objelere tarihi eser süsü veren dolandırıcılar jandarmaya takıldı

Bursa’da bulunduğu bölgede tarihi eser olduğunu söyleyip arıcıyı dolandırmaya çalışan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Olay Mustafakemalpaşa ilçesi İlyasçılar Mahallesi’nde meydana geldi. E.Y. ve M.G. isimli 2 kişi bölgede arıcılık yapan R.Ş’yi arayarak, ’Arıcılık yaptığın bölgede altın var gelip kazalım çıkan altınları paylaşalım. Eğer kabul edersen biz bu akşam kazı yapacağız’ dedi. Arıcılık yapan R.Ş. şahıslardan şüphelenip jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri şahısların kazı yapmak istedikleri bölgede pusuya yattı. Bölgeye gelerek burada kazı yapmaya başlayan E.Y. ve M.G. kazıda kullandıkları aletlerle beraber suçüstü yakalandı. Şahısların eşyalarını arayan jandarma ekipleri 2 şahsın dolandırıcılık maksadıyla hazırladığı ve bir küpün içerisine yerleştirdiği tarihi eser süsü verilen imitasyon heykellere de el koydu.
Suçüstü yakalanan şahıslar gözaltına alınırken işlemleri devam ediyor.

İmitasyon objelere tarihi eser süsü veren dolandırıcılar jandarmaya takıldı

İmitasyon objelere tarihi eser süsü veren dolandırıcılar jandarmaya takıldı

İmitasyon objelere tarihi eser süsü veren dolandırıcılar jandarmaya takıldı

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