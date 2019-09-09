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İMKANDER'den Diyarbakır'daki annelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

İMKANDER: - "Sadece topraklarımızda değil, Suriye'nin kuzeyinden Irak'a kadar uzanan bir hatta ülkemize karşı sömürgeciler tarafından beslenerek büyütülen terör sarmalına karşı bizzat 'Kürt anaları ve babaları' tarafından başlatılan bu onurlu direnişin bölgemizdeki oyunu bozacak 'gerçek bir irade', 'hakiki bir feryat' olduğunu görüyor ve tüm halkımızı desteğe davet ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER), çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır'daki annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi ile ilgili olarak, "Sadece topraklarımızda değil, Suriye'nin kuzeyinden Irak'a kadar uzanan bir hatta ülkemize karşı sömürgeciler tarafından beslenerek büyütülen terör sarmalına karşı bizzat 'Kürt anaları ve babaları' tarafından başlatılan bu onurlu direnişin bölgemizdeki oyunu bozacak 'gerçek bir irade', 'hakiki bir feryat' olduğunu görüyor ve tüm halkımızı desteğe davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, çocukları PKK terör örgütü tarafından tehditle ya da yalan vaatlerle kaçırılan annelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki büyük direnişinin sürdüğü hatırlatıldı.

Evlatlarını terör örgütünün kirli emellerine teslim etmemek için mücadele eden anne ve babaların herkese bazı gerçekleri bir kez daha anlattığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde 40 yıla yakın bir süredir emperyalist ülkelerin hesabına çalışarak kan döken, 50 bine yakın insanımızı katleden terör örgütü, devletimizin kararlı mücadelesi sonucu yok olmanın eşiğine gelmiştir. Bunun en somut kanıtı, dünyada örgüt içi infaz, suikast ve düzenlediği katliam sayısıyla tanınan bir terör yapılanmasına karşı, ailelerin tehditlere aldırış etmemeleri ve devlete olan güvenleridir. Ülkemizde etnik ayrımcılığa dayanan çirkin politikalar devlet tarafından değil, bir takım şovenist kişiler ya da marjinal siyasi oluşumlar tarafından savunulmaktadır. Sadece topraklarımızda değil, Suriye'nin kuzeyinden Irak'a kadar uzanan bir hatta ülkemize karşı sömürgeciler tarafından beslenerek büyütülen terör sarmalına karşı bizzat 'Kürt anaları ve babaları' tarafından başlatılan bu onurlu direnişin bölgemizdeki oyunu bozacak 'gerçek bir irade', 'hakiki bir feryat' olduğunu görüyor ve tüm halkımızı desteğe davet ediyoruz."

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Diyarbakır İMKANDER

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