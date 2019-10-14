İmkansız aşk "Aida" operası Congresium'da

Devlet Opera ve Balesinin büyük prodüksiyonlarından "Aida" operası tüm ihtişamıyla 19 Ekim'de, Congresium Sahnesi'nde Ankara'da ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Cesur komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını konu alan "Aida" operası geçen ay Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenmişti.

19'uncu yüzyıl İtalyan operası ekolünden gelen ünlü İtalyan besteci Verdi'nin "en güzel operası" olarak tarihe geçen, görkemli dekor ve kostümleri ile seyirciyi büyüleyecek Aida operası, 19 Ekim akşamı 20.00'de Congresium Sahnesi'nde ilk kez Ankara seyircisiyle buluşacak.

Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin rejisörlüğünü üstlendiği, Aspendos'ta seyirciden büyük beğeni alan "Aida" operası bu kez Ankara Devlet Opera ve Balesinin kadrosu ve muhteşem dekor ve kostümleriyle sahnede olacak.

Dönüşümlü olarak Feryal Türkoğlu, Nurdan Küçükekmekçi ve Burçin Savıgne "Aida", Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Koray Damcıoğlu "Radames", Ferda Yetişer, Ezgi Karakaya ve Zeliha Kökçek "Amneris” ve Eralp Kıyıcı ve Gürgan Gürgen "Amonasro" rolünü üstlenecek.