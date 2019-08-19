"İmkansız Görev"in başarılı takımı yeni hedefler için çalışacak

Dışarıdan öğretmen desteğiyle bir teknoloji sınıfı açıldığını ve burada 2 yıl eğitim aldıklarını ifade eden Korkmaz, yarışmayı kazandıktan sonra çok duygulandıklarını belirterek, "Türkiye’de birinciliğimiz olmuştu. Ailemizden, okulumuzdan ve sponsorlarımızdan çok fazla destek aldık. Dünya şampiyonasında Güney Kore’de ülkemizin bayrağını dalgalandırdık. Bunun için de çok mutluyuz." dedi.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Robot Sporları Federasyonu Birliği tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Dünya Robotik Yarışması'nda dünya üçüncüsü olan Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı, yeni eğitim öğretim yılında çalışmalarına devam edecek.

Öğrencilerden Nidanur Doyran, dünyada teknolojinin ilerleyişini merak ettiğini, bu alanda araştırmalar yaptığını ve kendisiyle aynı düşüncede olan arkadaşlarıyla bir araya gelip teknoloji sınıfı açılması için okul yönetiminden talepte bulunduklarını söyledi.

İleride de teknoloji alanında çalışmalarına devam etmeyi ve bu mesleği yapmak istediğini dile getiren Noyran, "Ben, Kore Savaşı Gazisi Mahmut Yiğit’in torunuyum.Dedemin yıllar önce silah arkadaşlarıyla yaptığını farklı bir versiyonla takım arkadaşlarımla yaptığım için çok gurur duyuyorum. Çok mutluyum, ülkemin al bayrağını yukarıya taşıdım, dalgalandırdım." ifadelerini kullandı.

Dereceye girdikleri yarışmanın en köklü robotik yarışma olduğunu kaydeden Şeymanur Gül ise "İran gibi ülkeler neredeyse 10 yıldır bu yarışmaya katılım sağlıyorlar. Biz Türkiye olarak ilk defa katıldık. Aslında bizim için yeni bir tecrübe olduk. Diğer takımları gördük. Bize yarışmadan önce 3 günlük eğitim verildi. Orada diğer ülkeler de vardı. Sonrasında bize 3 günlük eğitimde aldığımız şeylerin yarışması yapıldı. Diğer ülkeler arasında sadece bizim ülkemiz derece yapabildi. Orada parlayabilmemiz güzeldi." diye konuştu.