İmkansız yerlere inşa edilen 8 ev

Günümüzün en ilginç mimari örnekleri, kelimenin tam anlamıyla mimarinin sınırlarda gezindiğini kanıtlıyor.
İşte zorlu doğa koşullarının ortasına inşa edilen sekiz ev:
Cliff House, Yeni İskoçya – Kanada
Cliff House adlı bina, adeta manzaraya oyucu ve yenilikçi biçimde müdahale ediyor.
Tepeden bakıldığında kesinlikle normal görünen ev, limandan bakıldığında aslında bir uçurumda durduğu görülebiliyor. Yapının mimarları niyetlerinin “bir baş dönmesi hissi ve denizde süzülme hissi ile eşsiz bir manzara deneyimi yaşatmak” olduğunu söylüyor.
Galvanizli çelik üst yapı, sağlam bir destek görevi görerek yapıyı uçuruma sabitliyor. Ahşap malzeme ise içte ve dışta konfor getiriyor. Yapı katlarla bölünmemiş. Bu da geniş bir yaşam alanı olduğu anlamına geliyor. Yapının içinde yalnızca küçük bir uyku alanı var.
Hirafu Niseko, Hokkaido – Japonya
Japonya’daki bu göz alıcı tatil evi, ülkenin en büyük ikinci adası olan Hokkaido’da bulunuyor. Birbirine dayalı iki küpten oluşan yapı dinamik bir etkiye sahip. Eve ve özel alanlar aşağıdaki küpten gerçekleşirken içerideki merdiven sayesinde üst katlardaki yaşam alanlarına ve mutfağa çıkılıyor.
Cliff Calpe, Alicante – İspanya
İspanya’nın Alicante bölgesindeki House on the Cliff adlı projenin en karakteristik özelliği geometrik olması ve sadeliği.
Çok dik bir yokuş zemine gömülü olan ev, etrafındaki zorlu arazi ile yaratıcı bir dialog içinde. Kayaların içine yerleştirilmiş olan ev, kelimenin tam anlamıyla bir tepenin kenarında asılı gibi. Dış yalıtımlı beton binanın pürüzsüz dış yüzü beyaz kireç sıva ile elde edilmiş.
Tamamen camla kaplı ön kısım zemin seviyesindeki havuzu ve geniş terası denize doğru uzanıyor gibi gösteriyor.
Qiyunshan Ağaç Ev, Çin
Bu ağaç ev, bir ağacın üzerine inşa edilmiş bir ev olmasa da, Çin’in doğusundaki Anhui’deki kırmızı sedir ormanı içinde 11 metre yükseğe yapılmış.
Dar ve kıvrımlı bir girişle girilen evin her yüzü farklı bir yöne bakıyor. Merkezindeki sarmal merdiven minimalist odalara çıkıyor. Yapıda yaşam alanı ve yatak odaları özellikle küçük bırakılmış. Çünkü mimarlar geniş bir aile evi yerine gözlem noktaları oluşturmayı amaçladılar. Yapı pratik nedenlerle olduğu kadar estetik nedenler gözetilerek tamamen doğal materyallerden yapıldı.
Villa Escarpa Luz, Algarve – Portekiz
Portekiz’in Algarve bölgesindeki bu rüya manzara varlığını eksantrik mimariye borçlu. Villa Escarpa, beyaz geometrik bir dev olarak dik bir yamacın üzerine yapılmış. Bölgedeki inşaatlarla ilgili katı kurallar nedeniyle, bir önceki evin kapladığı alanı aşamayan yapıyı tamamlamak için mimar Mario Martins alandan en iyi şekilde yararlanmanın muhteşem bir yolunu buldu.
Manzaranın üzerinde yüzen bir ev etkisi yaratmanın amaçlandığı yapıda bir çatı terası bulunuyor. Sadece çekici olmakla kalmayıp, aynı zamanda dayanıklı olan bu yapı bölgedeki hakim sert rüzgarlara dayanabiliyor.
Slice&Fold House, California – ABD
Los Angeles’taki bu bina kağıt katlama sanatı olan origamiyi andırıyor. Yapıdaki her odanın ışık almasına izin veren keskin açılı çizgiler ve çeşitli açıklıklar arasında oyuncu bir karakter sergiliyor.
La Binocle, Quebec – Kanada
Kanada Quebec’te bir dağın tepesinde bulunan bu evin devasa ön cephe pencereleri, çevredeki ormanlık alanın panoramik manzarasını sunmaktadır. İki büyük yapı arasında büyük olan yaşam alanı için kullanılırken, küçük olan uyuma alanı olarak kullanılıyor.
Tepenin üzerine inşa edilen yapının temelleri zemine sabitlenmiş ve çevreyle uyumlu olması için dış cephesi ahşapla kaplanmış.
Casa Del Acantilado Salobrena, Granada, İspanya
Granada’da inşa edilen Casa Del Acantilado, mimar Antoni Gaudi’ye bir saygı duruşu niteliğindedir. Eğimin zorlu açısı, yapının mimarlarını sınırlamaktan çok onlara ilham vermiş gibi görünüyor. Bir tepeye gömülü olmakla kalmayan yapı, aynı zamanda hayal gücünü zorlayan bir çatıyla kapanmış.
Yukarıdan bakıldığında kıvrımlı şekli ve dokulu yüzeyi nedeniyle ejderha derisine veya dalgalı bir denize benzetiliyor. İki kattan oluşan yapının bir katında açık bir yaşam alanı, diğer katında kişisel alanlar bulunuyor.