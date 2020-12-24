İmkansız yerlere inşa edilen 8 ev

Günümüzün en ilginç mimari örnekleri, kelimenin tam anlamıyla mimarinin sınırlarda gezindiğini kanıtlıyor.

İşte zorlu doğa koşullarının ortasına inşa edilen sekiz ev:

Cliff House, Yeni İskoçya – Kanada

Cliff House adlı bina, adeta manzaraya oyucu ve yenilikçi biçimde müdahale ediyor.

Tepeden bakıldığında kesinlikle normal görünen ev, limandan bakıldığında aslında bir uçurumda durduğu görülebiliyor. Yapının mimarları niyetlerinin “bir baş dönmesi hissi ve denizde süzülme hissi ile eşsiz bir manzara deneyimi yaşatmak” olduğunu söylüyor.

Galvanizli çelik üst yapı, sağlam bir destek görevi görerek yapıyı uçuruma sabitliyor. Ahşap malzeme ise içte ve dışta konfor getiriyor. Yapı katlarla bölünmemiş. Bu da geniş bir yaşam alanı olduğu anlamına geliyor. Yapının içinde yalnızca küçük bir uyku alanı var.

Hirafu Niseko, Hokkaido – Japonya

Japonya’daki bu göz alıcı tatil evi, ülkenin en büyük ikinci adası olan Hokkaido’da bulunuyor. Birbirine dayalı iki küpten oluşan yapı dinamik bir etkiye sahip. Eve ve özel alanlar aşağıdaki küpten gerçekleşirken içerideki merdiven sayesinde üst katlardaki yaşam alanlarına ve mutfağa çıkılıyor.