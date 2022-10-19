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İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

19.10.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böceklerin ölümüne neden olan bir mantar cinsi Kordiseps ile ilgili daha önce yapılan çalışmalarda kansere karşı etkili olabileceği öne sürülmüştü. Doğada bile zor bulunan bu mantar türünün kanserle olan savaşta etkisinin biliniyor. Ancak bulunması veya yetiştirilmesine imkânsız gözüyle bakılıyordu. Kore ve Mısır'dan bir ekip, kontrollü bir ortamda bu mantarı nasıl yetiştirebileceğini buldu.

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Kanserle savaşta bilim dünyası önemli bir adım daha atıldı. Kansere karşı etkileri bilinen Kordiseps mantarı ile ilgili çalışmalar meyvesini verdi. Çin tıbbında Kordiseps bulaşmış böcek ve bitkiler kurutularak kullanılıyor. Ancak doğada bile zor bulunan bu mantarı yetiştirmekle ilgili çok büyük sorunlar vardı. Bir araştırma ekibi, laboratuvarda mantarı böcekler üzerinde başarıyla geliştirdi.

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KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR

Önceki araştırmalar, vücutlarındaki böcekleri ve filizleri öldüren Kordiseps mantarının kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olabileceğini göstermişti.

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Ancak mantarın vahşi doğada nadir görülmesi ve laboratuvarda yetiştirilmesindeki zorluklar nedeniyle, uzmanlar onu hiçbir zaman toplu halde üretemedi ve hastalar üzerinde test edemedi.

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Kore ve Mısır'dan bir ekip, kontrollü bir ortamda ev sahibi olarak farklı böcek türlerini kullanarak zor mantarların nasıl yetiştirileceğini buldu. Araştırma ekibi, mantarları laboratuvarda vahşi doğada yetiştiği şekilde yetiştirerek, kanser tedavisi için kullanım için kordisepin bileşiğini daha etkili ve ekonomik bir şekilde üretebileceklerini umuyor.

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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