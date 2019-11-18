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İMO Başkanı Çeliktürk: Caminin iskele projesi ve ruhsatı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 19:49 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan ve 33 saat sonra cansız bedenine ulaşılan mühendis Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) basın toplantısı düzenlendi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan ve 33 saat sonra cansız bedenine ulaşılan mühendis Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) basın toplantısı düzenlendi. İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk, "Türkiye’nin 2'nci en büyük camisi olarak yapımına başlanan Akkent Cami inşaatının statik projesi, iskele projesi ve ruhsatı yok" dedi.

Akkent Mahallesi’nde yapımı devam eden cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele, Perşembe günü çöktü. Bu sırada güçlendirme projesi kapsamında ölçü almak için inşaatta bulunan mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. Başlatılan çalışmalarda 33 saat sonra Küçükcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Küçükcan için bugün İnşaat Mühendisleri Odası'nda meslektaşları tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz konusu inşaatın yapısının kaçak olduğunu ifade eden İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk, "Türkiye’nin ikinci en büyük camisi olarak yapımına başlanan Akkent Cami inşaatının statik projesi, iskele projesi ve ruhsatı yok. Hatta cami inşaatı yapılan alanın, cami olarak imar tadilatı olmadan inşaata başlandığı, inşaata başladıktan yıllar sonra imar tadilatının yapıldığı kamuoyunca bilinmektedir. Herhangi bir projesi olmayan inşaata nasıl başlandı ve neye göre devam ettirildi? Türkiye'de camilerin ruhsatsız hatta projesiz yapıldığı ile ilgili genel bir kanı var. Ancak bu durum mühendislik bilimini ve insan hayatını hiçe sayan bir uygulamadır. Çoğu zaman bu tip cami projesinin enini boyunu biraz değiştirerek inşaat yapıldığı bilinmektedir. Belediyeler, cami ve bunun gibi bağış yapılan sosyal inşaatlarda ruhsatlara önem vermiyor, proje istemiyor. Bu çok yanlış, yanlış olduğu kadar da tehlikeli bir durumdur. İnşaatı ister kamu kurumu yapsın, isterse de özel sektör yapsın her ikisi de aynı muameleye tabi tutulmalıdır. Belediyeler, kamu kurumları, kurallara uyma konusunda örnek olmalıdır. Ruhsatsız yapıya müsaade etmemelidir" dedi.

'ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI EKSİKTİ'

Olayın ardından enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarında koordinasyon eksikliği olduğunu da savunan Çeliktürk, şunları söyledi:

"Ortada ciddi bir koordinasyonsuzluk ve bilinçsizlik vardı. Lider eksikliği vardı. Bu nedenle o iskelenin altında hepimiz kaldık. Gaziantep arama kurtarma çalışmalarında sınıfta kaldı. Acilen arama-kurtarma görevi olan kurumlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, olası bir afette acil eylem planı üzerinde çalışmalara başlamalıdırlar. İnşaat Mühendisleri Odası olarak bu organizasyonda yer alacağımızı burada belirtmek isteriz. AFAD, UMKE, itfaiye, belediyeler gibi arama kurtarma faaliyeti görevi olan kurumların, bu tür afet olaylarına ne kadar hazırlıksız olduğunu anladık. Görgü tanıklarının bizleri yönlendirdiği konum ile Korkut Küçükcan kardeşimizin cansız bedenine ulaşıldığı yer arasındaki mesafenin çok fazla olduğuna şahit olduk. Görgü tanıkları bizleri yanlış yönlendirmiştir ve sorgulanmaları gerekmektedir. Özellikle görgü tanıklarının yönlendirdiği konumda belirli bir mesafe alındıktan sonra, hatta tüm çalışmanın başladığı andan itibaren caminin 4 tarafından çok daha fazla ekiple çalışma yapılmaması Korkut Küçükcan kardeşimize ulaştığımız süreyi fazlasıyla uzatmıştır. Ayrıca Korkut Küçükcan kardeşimizin cansız bedenine ulaşıldıktan sonra Umke'nin kan grubu belirli kan torbalarıyla orada beklerken kendisinin yaşadığı ile ilgili bilginin paylaşılması, valiliğin bile yanlış yönlendirilmesi, ailenin vefat haberini hastanede öğrenmesi gerekliliği ile ilgili bir kararsa bile çok yanlıştır ve herkesi o gece en derinden yaralayan hadiselerden bir tanesidir. Alınan bilgilere göre şantiye alanının tahliyesinin, meslektaşımız Korkut Küçükcan'ın enkaz altından çıkarıldıktan sonra durdurulduğu görülmektedir. Enkaz altında başka vatandaşlarımız da olabilir. Acilen arama kurtarma çalışmalarının devam ettirilmesi gerekmektedir."

İMO'DAN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk, seminer salonuna Korkut Küçükcan'ın isminin verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şube yönetim kurulu olarak, şubemiz binasında bulunan anma töreninin yapılmış olduğu seminer salonuna merhum meslektaşımız, arkadaşımız, canımız, kardeşimiz Korkut Küçükcan’ın adının verilmesi ile ilgili oy birliği ile karar almış bulunmaktayız. Artık Korkut Küçükcan’ın adı bizimle yaşayacak. Diğer taraftan İMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu olarak bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, üyemiz Korkut Küçükcan’ın hayatını kaybettiği vahim olay ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yaşanan ölümlü olayın sorumlularının ortaya çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılması en büyük beklentimizdir."

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