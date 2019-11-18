İMO Başkanı Çeliktürk: Caminin iskele projesi ve ruhsatı yok

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan ve 33 saat sonra cansız bedenine ulaşılan mühendis Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) basın toplantısı düzenlendi. İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk, "Türkiye’nin 2'nci en büyük camisi olarak yapımına başlanan Akkent Cami inşaatının statik projesi, iskele projesi ve ruhsatı yok" dedi.

Akkent Mahallesi’nde yapımı devam eden cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele, Perşembe günü çöktü. Bu sırada güçlendirme projesi kapsamında ölçü almak için inşaatta bulunan mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. Başlatılan çalışmalarda 33 saat sonra Küçükcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Küçükcan için bugün İnşaat Mühendisleri Odası'nda meslektaşları tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz konusu inşaatın yapısının kaçak olduğunu ifade eden İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk, "Türkiye’nin ikinci en büyük camisi olarak yapımına başlanan Akkent Cami inşaatının statik projesi, iskele projesi ve ruhsatı yok. Hatta cami inşaatı yapılan alanın, cami olarak imar tadilatı olmadan inşaata başlandığı, inşaata başladıktan yıllar sonra imar tadilatının yapıldığı kamuoyunca bilinmektedir. Herhangi bir projesi olmayan inşaata nasıl başlandı ve neye göre devam ettirildi? Türkiye'de camilerin ruhsatsız hatta projesiz yapıldığı ile ilgili genel bir kanı var. Ancak bu durum mühendislik bilimini ve insan hayatını hiçe sayan bir uygulamadır. Çoğu zaman bu tip cami projesinin enini boyunu biraz değiştirerek inşaat yapıldığı bilinmektedir. Belediyeler, cami ve bunun gibi bağış yapılan sosyal inşaatlarda ruhsatlara önem vermiyor, proje istemiyor. Bu çok yanlış, yanlış olduğu kadar da tehlikeli bir durumdur. İnşaatı ister kamu kurumu yapsın, isterse de özel sektör yapsın her ikisi de aynı muameleye tabi tutulmalıdır. Belediyeler, kamu kurumları, kurallara uyma konusunda örnek olmalıdır. Ruhsatsız yapıya müsaade etmemelidir" dedi.