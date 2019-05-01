"İmparator Akihito gelenekleri yıkarak sıra dışılığını gösterdi"

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!

"Tüm imparatorluk ailelerinde olduğu gibi Japonya'da da imparatorlar, halka açık olmayan pek çok günlük törenle meşgul olmak zorunda. Sadece vakit değil, aynı zamanda fiziksel güç ve direnç gerektiren bu ritüeller şüphesiz uygulayıcının sağlıklı ve dinç olmasını gerektiriyor. 85 yaşındaki imparatorun bu ritüelleri gerçekleştirmede zorlanması önemli bir sebep olarak gösterilebilir."

Dündar, Akihito'nun, babası Hirohito'nun beşinci ve en büyük erkek çocuğu olan 85 yaşındaki Akihito'nun tahttan, sağlık durumu gerekçesiyle ayrılmasının anlaşılabilir olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Japonya'da son 200 yıldır hayattaki bir imparatorun tahtı bırakmasına rastlanmazken, Akihito'nun 2016'da yaşını ve sağlığını gerekçe göstererek koltuğunu bırakma isteğini açıklaması, uluslararası camiada beklenmedik gelişme olarak görüldü.

Uzmanlar, Japonya İmparatoru Akihito'nun 30 yıl oturduğu "krizantem tahtı" kendi isteğiyle oğlu Veliaht Prens Naruhito'ya bırakmasını sıra dışı olarak değerlendirdi.

Akihito'nun 55 yaşında tahta oturduğunu hatırlatan Dündar, "59 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Naruhito'nun dinç döneminde tahta çıkmasını sağlayarak uygulanması gereken dini ve geleneksel törenlerin sağlıklı bir şeklide sürdürülmesini de sağlıyor." dedi.

Dündar, Akihito'nun ilkleri gerçekleştirdiğini de dikkati çekerek, "Akihito, bin 500 yıllık bir geleneği yıkarak halktan bir Japon olan Shouda Miçiko ile evlendiği gibi, henüz hayattayken tahtan çekilerek bir kere daha sıra dışı bir impartor olduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

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Japonya Temple Üniversitesi Modern Asya Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Robert Dujarric de yeni dönemde Japon anayasasında yer alan ve "uluslararası anlaşmazlıkları çözümlemede savaşı kanun dışı görmek" ilkesine ilişkin konuştu.

Bu maddenin, hanedanlıktaki yeni dönemle ilişkilendirilemeyeceğinin altını çizen Dujarric, "Anayasadaki 9. madde siyasi bir husus. İmparator bu hususa müdahil olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.