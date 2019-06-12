HABER

İmparatordan İmparatora çiğ köfte

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 08:46 | Son Güncelleme

Bodrum’da tatil yapan İbrahim Tatlıses, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e çiğ köfte gönderdi.

İmparatordan İmparatora çiğ köfte

Bodrum’da tatil yapan İbrahim Tatlıses, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e çiğ köfte gönderdi. Terim ise imzaladığı bir formayı İbrahim Tatlıses’e hediye etti.
Bodrum’da tatilini sürdüren İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Fatih Terim’in Göltürkbükü Mahallesi’ndeki evine çiğ köfte gönderdi. Bodrumdaki Tatlıses Çiğköfte salonunun işletmecisi Orkan Çömlekçi ve Didem Carus tarafından götürülen çiğ köfteyi yiyen Terim’in, bir forma imzalayarak Tatlıses’e hediye olarak gönderdiği öğrenildi. Terim, “İbrahim çok eski ve yakın arkadaşımdır arada bir telefonlaşır hal hatır sorarız” dedi.

Taraftarları evinde ağırladı
Daha sonra Bodrum’daki Galatasaray taraftarlarını da evinde ağırlayan Terim, taraftarlara ikramlarda bulundu. Hiçbir taraftarı kırmayan Terim, herkes ile teker teker fotoğraf çektirdi. Taraftarların yanlarında getirdikleri formaları imzalayan Terim’in neşeli tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

İmparatordan İmparatora çiğ köfte

İmparatordan İmparatora çiğ köfte

İmparatordan İmparatora çiğ köfte

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Eda Baba konserinde sınav stresi attılarEda Baba konserinde sınav stresi attılar
Hande Yener’den Demet Akalın’a dostluk mesajıHande Yener’den Demet Akalın’a dostluk mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoyol kan gölüne döndü! Korkunç görüntü!

Otoyol kan gölüne döndü! Korkunç görüntü!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Tunceli'de sıcak çatışma! Acı haber gece yarısı geldi!

Tunceli'de sıcak çatışma! Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Gökçe, Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı

Gökçe, Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Oyuncular bile dalga geçti!

Oyuncular bile dalga geçti!

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.