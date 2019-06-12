İmparatordan İmparatora çiğ köfte

Bodrum’da tatil yapan İbrahim Tatlıses, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e çiğ köfte gönderdi. Terim ise imzaladığı bir formayı İbrahim Tatlıses’e hediye etti.

Bodrum’da tatilini sürdüren İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Fatih Terim’in Göltürkbükü Mahallesi’ndeki evine çiğ köfte gönderdi. Bodrumdaki Tatlıses Çiğköfte salonunun işletmecisi Orkan Çömlekçi ve Didem Carus tarafından götürülen çiğ köfteyi yiyen Terim’in, bir forma imzalayarak Tatlıses’e hediye olarak gönderdiği öğrenildi. Terim, “İbrahim çok eski ve yakın arkadaşımdır arada bir telefonlaşır hal hatır sorarız” dedi.

Taraftarları evinde ağırladı

Daha sonra Bodrum’daki Galatasaray taraftarlarını da evinde ağırlayan Terim, taraftarlara ikramlarda bulundu. Hiçbir taraftarı kırmayan Terim, herkes ile teker teker fotoğraf çektirdi. Taraftarların yanlarında getirdikleri formaları imzalayan Terim’in neşeli tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.



