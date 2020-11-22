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İmparatorlar salonunda yavru kedileri kurtarma operasyonu

22.11.2020 09:56 | Son Güncelleme:
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Antalya Müzesi’nde ’imparatorlar salonu’nda duvar boşluğunda mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Antalya Müzesi’nde Roma Döneminin imparatorları, imparatoriçeleri ile dönemin önemli politik şahsiyetlerinin M.S.

Antalya Müzesi’nde ’imparatorlar salonu’nda duvar boşluğunda mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Müzesi’nde Roma Döneminin imparatorları, imparatoriçeleri ile dönemin önemli politik şahsiyetlerinin M.S. 2. yüzyıla tarihlenen ve Perge’den bulunmuş olan heykellerinin bulunduğu imparatorlar salonunda gelen kedi sesini duyan görevliler harekete geçti. Sesin geldiği yeri araştıran görevliler bir merdiven yardımıyla çıktıkları duvarın üst bölümünde duvar boşluğunda iki yavru kediyi fark etti. Görevliler kedilerin bulunduğu bölüme giremediği için itfaiyeden yardım istedi. Müzeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri merdivenle ulaşabildikleri duvar boşluğundaki iki yavru kediyi aparatlarla alarak çıkardı.
Kedilerin anneleri tarafından güvenli olduğu için duvar boşluğuna bırakıldığı ancak oradan çıkamadığı tahmin ediliyor.

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