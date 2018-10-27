"İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısı 19 bine yükseldi

Hareket içindeki 940 kişinin silah ruhsatı olduğu belirtiliyor.Alman İçişleri Bakanlığı "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) olarak bilinen hareketin mensuplarının sayısının 19 bini bulduğu açıkladı.

Alman haber ajansı dpa'nın Bakanlığın Yeşiller partisinin soru önergesine cevabına dayandırdığı verilere göre hareketin destekçileri arasında yaklaşık 950 aşırı sağcının da bulunduğu belirtildi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı, 2016'da 10 bin olarak açıkladığı "İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısının 2017'de 16 bin 500'ü bulduğunu belirtmişti. Teşkilat, sayıdaki bu artışın harekete ilişkin daha ayrıntılı bir inceleme yapılmasına bağlamıştı.

Mihalic: Silah ruhsatlarının iptal edilmemesi endişe verici

Yeşiller'in İç Politika sözcüsü Irene Mihalic, "devleti yıkma planları yapan İmparatorluk Vatandaşlarının sayısının giderek arttığını" kaydetti.

Mihalic hareketin üyelerinin çoğunlukla "aşırı sağ" olarak kategorize edilmemesinin de genel tablonun analizini zorlaştırdığını ifade etti. "Bu aşırı sağcı hareketin ağır silahlı olduğunu" ifade eden Mihalic, "hareketin mensuplarının silah ruhsatlarının iptalinin durma noktasına gelmesinin de endişe verici bir gerçek olduğunu" söyledi.