İmplant hakkında bilinmeyenler... Hangi hastalar implant yaptırırken dikkat etmeli?

Diş eksiklikleri bireylerde; fonksiyonel ve estetik olmak üzere birçok soruna neden olabilmektedir. Bu eksiklikler kişilerde; çiğneme bozuklularına, dişlerin karşılıklı kapanışlarının değişmesine, dişlerde yer değiştirmeye ve kronik çene eklemi problemlerine sebep olabilmektedir.

Ayrıca oluşabilen estetik problemler ve konuşma bozuklukları nedeniyle, kişilerin kendilerine güvenleri de etkilenebilmektedir. Ancak günümüzde bu eksik dişlerin yeri, gerçeğe en yakın olarak yapılan implantlar ile güvenle doldurabilmektedir.

Gerek çiğneme hissinin normale en yakın olması, gerekse diğer dişlere müdahale etmeden tedavi imkanı yaratması; yaşadığımız yüzyılda implant içeren yöntemleri, en çok uygulanan tedavi yöntemlerinden biri haline getirmiştir” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Deniz Gökçe Meral, açıkladı!

GELENEKSEL KÖPRÜ YÖNTEMLERİNE GÖRE DAHA KORUYUCU

İmplantlar, diş eksikliklerinin giderilmesi amacı ile çene kemiği içerisine yerleştirilen vida şeklinde, titanyumdan üretilen yapay diş kökleridir. Diş hekimliğinde çok yaygın kullanım alanı bulma nedeni; tek diş eksikliklerinden, hiç dişi olmayan hastalara kadar, çok geniş bir yelpazede uygulanabilir olmasıdır. Bu uygulama, komşu dişlere hiç müdahale edilmeden gerçekleştirilir. İmplantlardan destek alınarak yapılan restorasyonlar, komşu dişlerden destek almadığı için geleneksel köprülere göre daha koruyucu bir uygulamadır.