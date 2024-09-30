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İmplant tedavisinde bu ayrıntılara dikkat edin!

30.09.2024 16:48
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Diş sağlığı alanındaki yenilikler, eksik dişler için kalıcı çözümler sunarak hastaların hayat kalitesini artırmaya devam ediyor. İmplant tedavisi, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Diş hekimi Dr. Ömer Ekiz, implant cerrahisinin aşamaları ve sunduğu avantajlar hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıyor.

İmplant tedavisinde bu ayrıntılara dikkat edin!

İmplant tedavisi nedir?

İmplant tedavisinin kökeni, eski Mısır ve İnka medeniyetlerine kadar uzanıyor. Ancak modern diş implantlarının gelişimi, 20. yüzyılın ortalarında İsveçli ortopedist Dr. Per-Ingvar Brånemark tarafından gerçekleştirilen titanyum implant çalışmalarına dayanır. 1960’larda Brånemark, titanyumun insan kemiğiyle bütünleşme yeteneğini keşfederek, implantolojide çığır açtı. Bu süreçte, "osseointegrasyon" olarak bilinen bir terim geliştirildi ve bu, implantın kemikle kaynaşması anlamına geliyor.
İmplantlar günümüzde, çene kemiğine yerleştirilen titanyum vidalar sayesinde eksik dişlerin yerini doğal görünümlü ve işlevsel dişlerle doldurur. Bu tedavi yöntemi, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha güvenilir ve başarılı sonuçlar veriyor.

İmplant tedavisi nasıl uygulanıyor?

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İmplant tedavisi, eksik dişlerin yerine sağlam ve kalıcı bir çözüm olarak kabul ediliyor. Dr. Ömer Ekiz, bu tedavi yönteminin diş eksikliği yaşayan fertlere doğal diş hissi kazandırdığını belirtiyor. Ekiz, “İmplant tedavisi sırasında çene kemiğine yerleştirilen titanyum vida ile sabit bir diş kökü oluşturuyoruz. Üzerine yerleştirilen protez diş, doğal diş görünümüne ve işlevine son derece uyumlu oluyor” ifadelerini kullanıyor.

Tedavi sürecinde, hastanın genel sağlık durumu ve çene yapısı dikkate alınarak kişiye özel bir plan hazırlanıyor Ekiz, “Her hastanın durumu farklıdır. Bu yüzden, tedavi öncesi detaylı bir muayene yaparak en uygun planı oluşturuyoruz” diyor. Özellikle bütün dişlerini kaybetmiş ve ciddi kemik erimesi yaşayan hastalar için “all-on-four implant” veya “all-on-six implant” tedavisi öneriliyor. Bu yöntem, sabit dişlere sahip olma imkânı sunarken, çene kemiği sorunlarını da göz önünde bulunduruyor.

Zararsız şekilde ömür boyu kullanılabiliyor.

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Dr. Ömer Ekiz, implant tedavisinin yalnızca estetik açıdan değil, aynı zamanda fonksiyonel ve uzun vadeli bir çözüm sunduğunu vurguluyor. Geleneksel protezlerden farklı olarak implantlar, diş kökü işlevi gördüğü için çene kemiğinin erimesini önlüyor ve uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.
Ekiz, “Doğru bakım yapıldığında implantlar ömür boyu dayanabilir. Ayrıca bu tedavi, diğer dişlerin kesilmesini gerektirmediği için doğal dişlere zarar vermeden eksik dişlerin yerine geçebilir” sözlerini sarf ediyor.

Estetik beklentilerin ötesinde, işlevsel bir çözüm sunarak hastaların hayat kalitesini artıran önemli bir tedavi seçeneği olarak hayatımıza giren implant tedavisinin kişiye özel olarak planlanması ve doğru tekniklerle uygulanması sürecin anahtarını oluşturuyor.

*Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

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diş implant
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