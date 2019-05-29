İmplantta uzun bekleme süresi tarih oluyor

Günümüz teknolojisinde implant tedavisi için aylarca beklemeye gerek kalmadığını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Öğretim Görevlisi Dt. Yusuf Oğuz Şengel, “İmplant tedavisinde en yeni teknikler ile yaptığımız uygulama yüzde 99 başarı sağlarken, hastamızı bir günde yeni dişleri ile evine gönderiyoruz” dedi.

Ağızda bulunan eksik dişlerin değiştirilmesi genel sağlığımız ve diğer dişlerinizin sağlığı için önemli olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Öğretim Görevlisi Dt. Yusuf Oğuz Şengel, “İmplant tedavisi korkulacak bir tedavi yöntemi olarak görülse de dişler kaybedildiği zaman bunların yerine orjinaline en yakın konulabilecek yapılardır. İmplant tedavisinde en yeni teknikler ile yaptığımız uygulama yüzde 99 başarı sağlarken, hastamızı bir günde yeni dişleri ile evine gönderiyoruz” dedi.

Doğal dişlere zarar vermeden implant tedavisi yapılabilmekte

Son yıllarda bilimsel çalışmaların artması, teknolojik olarak daha üstün implantların ve destek biomateryallerin geliştirilmesi ile yüzde 85 olan başarı oranları yüzde 98’lere kadar arttı. Artık günümüzde diş eksikliği oluştuğunda doğal dişlere hiçbir zarar vermeden implant tedavi planı yapmakta ve kaybedilmiş dişlerin yerine dental implantlar yapılmakta. Bu sayede kaybedilmiş olan fonksiyon, estetik ve fonasyon tekrar kazanılmakta.