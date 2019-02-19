İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nde ilk adım atıldı

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin ihalesi, dün 12 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.
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