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İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nde ilk adım atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

TOKİ tarafından Ankara'da yapılacak İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin 193 bin metrekarelik ilk etabının ihalesi tamamlandı - Sosyal donatı ve yeşil alanları, yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı sunacak proje, 17 ayda tamamlanacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Ankara'da yapılacak İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin 193 bin metrekarelik ilk etabının ihalesi yapıldı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin ihalesi, dün 12 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firma projenin inşaatına başlayacak ve 17 ayda tamamlayacak.

Projenin ilk etabı toplam 193 bin metrekare olacak. Bitki yoğunluğu ve peyzajıyla başkente yeni bir soluk getirecek proje, bünyesindeki sosyal donatı alanları, yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, Eymir Gölü'nün alt kotundan başlayıp, Çankaya-Mamak Viyadüğü'ne kadar uzanıyor.

Girişlerin birkaç kapıdan yapılabileceği millet bahçesi içerisinde bisiklet kiralama noktaları, gözlem kulesi ve kafeteryalar, Tarım Müzesi ve Pony Park, açık spor alanları, Mini golf-Bocce kiralama, amfi tiyatro, gölet, etkinlik köprüsü, Demokrasi Müzesi ve buz pisti de olacak.

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İmrahor Vadisi Millet Bahçesi TOKİ

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