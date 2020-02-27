İmralı Adasında Orman Yangını

Bursa Valiliği’nin yangının çıkış sebebine ilişkin yaptığı açıklmada “İmralı Adasında 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 07.45 sıralarında, İmralı Adası kuzeyinde bulunan yaşam ve cezaevi yerleşkesini etkilemeyecek uzaklıkta olan Radar Tepe bölgesinde, çevre aydınlatma elektrik direklerinde bulunan tellerin rüzgarın (şiddetli lodos) etkisiyle birbirine çarparak çıkan kıvılcımların otları tutuşturması sonucu çıktığı değerlendirilen örtü ve orman yangını an itibariyle kontrol altına alınmış olup yangın soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangının Ceza İnfaz Kurumu’nun bulunduğu alanın çok ötesinde olduğunu belirterek, “Yangının söndürülmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor. Mevsimlerde beklenmeyen sıcaklık koşullarının oluşturduğu süreçlerden olabilir. Başka bir etkenin olması söz konusu değil” dedi.

Bu arada yangına dair bir açıklama da HDP’den geldi. HDP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Öcalan’la görüşme sağlanması çağrısı yaptı. Başaran, “Bugün olaydan sonra Asrın Hukuk Bürosu ve Sayın Öcalan’ın ailesi de İmralı Adası’na gidip oradaki durumu gözlemleyip, Sayın Öcalan’ın sağlığı ve güvenliği konusunda kendi gözleriyle gözlem yapabilmek için başvuru yapmışlardır. Toplumdaki bu rahatsızlığı, panik havasını, kafalardaki bu soru işaretlerini giderebilecek net bir yaklaşım hemen, en kısa sürede yarını beklemeden en kısa sürede sergilenmeli, Sayın Öcalan’ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.

Yaklaşık 10 hektar büyüklüğündeki İmralı Adası'nda 1999 yılında Kenya'da yakalanan PKK Lideri Abdullah Öcalan 21 yıldır tutuklu bulunuyor. Müebbet hapse mahkûm edilen Öcalan'ın yanı sıra 2009 yılında benzer suçlardan hükümlü 8 mahkûm da adaya gönderilmişti. Adada jandarmaya ait bir komando birliği bulunurken, adanın çevresi sahil güvenlik tarafından korunuyor.

