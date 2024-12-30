İmralı görüşmesi sonrası hükümetten ilk açıklama! "Türkiye'nin bunu hak ettiğine inanıyoruz"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısı üzerine DEM Parti heyeti İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti İmralı'nın mesajına dair dün açıklama yaptı. Hükümet kanadındansa görüşme sonrası ilk açıklama geldi. İşte haberin tüm detayları!

İMRALI'NIN MESAJINI DEM PARTİ DUYURDU

Teröristbaşı Öcalan'ın ağzından ifadelere de yer verilen açıklama şu şekilde paylaşıldı:

"Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.

Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki,dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır.

Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir."

HÜKÜMET KANADINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEM Parti'nin terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesinin ardından ilk defa konuştu. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Terörün gölgesi siyasi partiler üzerinde olduğu sürece gerçek anlamda bir demokratik siyasetten bahsetmeniz mümkün değil. Farklı partiler olabilir, farklı görüşler olabilir, bir hukuk düzeni içerisinde herkes özgürce fikirlerini ortaya koyar ama terör bir siyasi partiye veya sivil gibi görünen bir yapıya bir şekilde etki ediyor, yönlendiriyorsa hiçbir demokratik ülkenin bunu kabul etmesi mümkün değil.

"TERÖRÜN GÖLGESİNDE OLMAYAN BİR DEMOKRASİ..."

Dolayısıyla biz şunu arzu ediyoruz: terörün gölgesinde olmadığı bir demokrasi, bu çerçevede Türkiye’nin de bunu hak ettiğine inanıyoruz.

"TERÖR DEMOKRASİNİN DÜŞMANIDIR"

Biz hiçbir zaman kendi ülkemizin güvenliğini başkalarının kontrolüne bırakacak bir yaklaşıma da sahip değiliz. Türkiye Cumhuriyeti kararlı bir şekilde terörle mücadelesini her şekilde sürdürecektir, ondan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ama elbette gönül arzu eder ki karşımızda bir terör örgütü kalmasın, bununla mücadele etmek ihtiyacı da ortadan kalksın. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde bu gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Biz her zaman demokrasiden yana olduk, kalkınmadan yana olduk. Terör, demokrasinin de kalkınmanın da düşmanıdır"

DEM PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA: "ÖNCEKİ SÜREÇLERDEN ÇOK DAHA UMUTLUYUZ"

DEM Parti'den bugün yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız."