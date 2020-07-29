İmralı ile iletişim engelinin kalkması için AİHM’e başvuru

Asrın Hukuk Bürosu, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın da aralarında olduğu dört mahkumla iletişim engelinin kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

Bürodan yapılan yazılı açıklamada İmralı'da tutuklu bulunan mahkumlarla iletişim imkanlarının koronavirüs pandemisiyle birlikte daha da kötüleştiği belirtildi.

Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada "İmralı Cezaevi'nde bulunan müvekkillerimiz Sn. (Abdullah) Öcalan, Sn. (Hamili) Yıldırım, Sn. (Ömer Hayri) Konar ve Sn. (Veysi) Aktaş ile ilgili hukuka aykırı kararlar ve gerekçelerle uygulanan iletişim yasakları Covid-19 pandemisi ile birlikte daha ağır ve kaygı verici bir durum oluşmuştur" denildi.

Açıklamada gerekli sağlık tedbirlerinin alınması ve uygun yöntemlerle iletişimin sağlanması için Haziran ayında Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Mahkemenin 22 Temmuz'da "başvurucuların yaşamlarına ya da maddi veya manevi açıdan yönelen ve derhal tedbir kararı verilmesini gerektiren ciddi bir tehlikenin bulunduğu söylenemez" gerekçesiyle başvuruyu reddettiği ifade edildi.