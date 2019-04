İmralı’ya 42 bin, Bursa’ya 30 bin adalet fidanı...

Bursa’da denetimli serbestlik yükümlüleri diktikleri fidanlarla şehre nefes aldırıyor. Bursa’daki adalet ormanındaki fidan sayısı 30 bin 500’e ulaşırken, teöristbaşı Öcalan’ın hükümlü bulunduğu İmralı’ya da 42 bin fidan dikildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, "Şimdiye kadar ağaçlandırdığımız en büyük alan. İmralı ile birlikte adliye ormanlarına toplamda 72 bin 500 fidan ektik" dedi.

Adalet Bakanlığının Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü işbirliği ile oluşturulan Adalet Ormanına ilk fidanlar dikildi. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’ün direktifleri ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’un girişimleri neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürülüğünün destekleriyle düzenlenen Adalet Ormanı ağaç dikim programına; Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Salih Şengöz, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Kurum Amirleri, çok sayıda Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile Bursa Adliyesi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü personelleri ve yükümlüler katıldı.

“Şimdiye kadar ağaçlandırdığımız en büyük alan”

Açılışı gerçekleştirilen Adalet Ormanının şimdiye kadar ağaçlandırdıkları en büyük alan olduğuna dikkat çeken Başsavcı Uğurhan Kuş, “Bugün burada yükümlü kardeşlerimizin kamuya yararlı bir işte çalıştırılması, toplumsal katılım ile yükümlünün iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılması amacı ile bir araya geldik. Açılışını yapmak için bulunduğumuz Adalet Ormanı, açılışını gerçekleştirdiğimiz ve ağaçlandırdığımız yedinci orman olacak ve 220 dönümlük alanı ile inşallah şimdiye kadar ağaçlandırdığımız en büyük alan olacak. Orman Bölge müdürlüğümüzle ile birlikte bu zamana kadar 30 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk, İmralı Adasına diktiğimiz 42 bin fidanı da bu sayıya dahil ettiğimizde toplamda 72 bin 500 fidan ekmiş oluyoruz. Bugün ise sizlerinde katılımı ve desteği ile iki bin fidanı toprakla buluşturacağız“ dedi.

"Üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız"

Ağaçlandırmaya müsait her bölgenin ağaçlandırılmasına talip olduklarını belirten Başsavcı Uğurhan Kuş, “Çok şükür ki elimizde bu konuda bir imkan var ve bunu değerlendiriyoruz. Özellikle Kamu kurumlarının bu tarz etkinliklerde bulunmasını bir şehrin ve ülkenin uygarlığı açısından çok önemli görüyorum. Bizler bu konuda üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Ağaçlandırmaya müsait her bölgenin ağaçlandırılmasına hükümlü kardeşlerim ve personelim ile birlikte talibiz” dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’un konuşmasının ardından 2 bin fidanın toprakla buluşturulacağı etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.