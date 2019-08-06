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İmran Khan: "Cammu Keşmir anlaşmazlığı kötüleşirse tüm dünya acı çekecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Cammu Keşmir anlaşmazlığı kötüleşirse tüm dünyanın acı çekeceğini ve olası bir Hindistan-Pakistan savaşının kazananı olmayacağını söyledi.Pakistan Başbakanı İmran Khan bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, Cammu Keşmir anlaşmazlığının kötüleşmesi halinde hiçbir kazanan olmayacağı ve anlaşmazlığın uluslararası toplum için ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Cammu Keşmir anlaşmazlığı kötüleşirse tüm dünyanın acı çekeceğini ve olası bir Hindistan-Pakistan savaşının kazananı olmayacağını söyledi.
Pakistan Başbakanı İmran Khan bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, Cammu Keşmir anlaşmazlığının kötüleşmesi halinde hiçbir kazanan olmayacağı ve anlaşmazlığın uluslararası toplum için ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. Khan, "Eğer olaylar çatışmalara doğru hız kazanırsa, kimse zafer kazanmayacak ve her iki taraf da nihayetinde tüm dünyada olduğu gibi sonuçlara katlanacak" dedi.
Khan, Cammu Keşmir davasını Birleşmiş Milletler’e (BM) götürmeyi ve Hindistan’ın Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) yönetimi altındaki azınlıklara ırkçı muamele yapılması konusunda şikayette bulunacağını taahhüt etti.
İngiltere’nin 2. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanya’sı ile ilgili politikasına değinen Khan, "Dünya, yatıştırma politikasının işe yaramayacağını anlamalı. Bu durumun uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesi için rica ediyoruz" dedi.
Pakistan Başbakanı İmran Khan, ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump’ı Hindistan ile barış anlaşması yapmak için davet etmişti ancak Hindistan, Pakistan ile ara bulucu olmadan anlaşma yapmayı istiyor.

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