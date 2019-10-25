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İmren öğretmenin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de boşandığı eşinin evinde silahla göğsünden vurulmuş halde bulunan öğretmen İmren Kandemir’in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.

Bahçelievler’de boşandığı eşinin evinde silahla göğsünden vurulmuş halde bulunan öğretmen İmren Kandemir’in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme İmren öğretmenin eski eşi Özel Harekat Polisi sanık Burak T.’nin müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.
Bahçelievler’de 10 Nisan 2018’de boşandığı Özel Harekat Polisi eski eşi Burak T.’nin evinde ve onun silahıyla göğsünden vurulmuş halde bulunan öğretmen İmren Kandemir’in davasında mahkeme kararını açıkladı.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Burak T. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada söz verilmesi üzerine beyanda bulunan müşteki avukatları sanığın tasarlayarak öldürme suçundan ceza almasını talep ettiklerini söyleyerek, tasarlamaya yönelik kurgulamanın olaydan sonra değil olaydan itibaren olduğunu aktardı.
Söz verilen sanık avukatları ise tasarlamanın olayda gerçekleşmediğini ve ortada bir intihar vak’ası olduğunu söyleyerek müvekkillerinin beraatini talep ettiler.
Söz verilen sanık Burak T. “Eski eşimi kaybettim. Bir kalp masajı yaptım diye 19 aydır tutukluyum. Ben kesinlikle müsnet suçu işlemedim. Beraatimi istiyorum” şeklinde savunma yaptı.
Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından kararını açıkladı. Mahkeme Burak T.’nin İmren Kandemir’e karşı ‘kasten öldürme’ eylemini sabit bularak sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.
Olayın Geçmişi
Bahçelievler’de 10 Nisan 2018’de İngilizce öğretmeni İmren Kandemir, boşandığı Özel Harekat Polisi eşi Burak T.’nin evinde ve onun silahıyla kalbinden vurulmuş şekilde bulunmuştu. Olayın ardından hazırlanan iddianamede şüpheli Burak T.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda Burak T. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek eski eşinin intihar ettiğini söylemiş ve beraat talebinde bulunmuştu. Müşteki avukatları ise barut izinin maktulün değil sanığın elinden çıktığını söyleyerek olayın intihar değil tasarlanarak işlenen bir cinayet olduğunu söylemişti.

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