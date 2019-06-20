İmren öğretmenin ölümüne ilişkin eski eşin yargılanmasına devam edildi

Bahçelievler’de bir okulda öğretmenlik yapan İmren Kandemir’in (27) boşandığı Özel Harekat Polisi eşinin evinde ölü olarak bulunmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Bahçelievler’de 10 Nisan 2018 tarihinde eski eşinin evinde göğsünden vurulmuş halde bulunan İngilizce öğretmeni İmren Kandemir’in Özel Harekat Polisi eski eşi Burak T.’nin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Burak T. ile taraf avukatları ve hayatını kaybeden İmren Kandemir’in ailesi de hazır bulundu.

Duruşmada söz verilmesi üzerine beyanda bulunan müşteki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler avukatı Büşra Öztürk, olayın sanığın anlattığı gibi bir intihar vak’ası olması durumunda maktulün elinde barut izi çıkması gerektiğini ancak maktulün elinde barut artığı olmadığını söyledi. Avukat Öztürk bunun tasarlanarak işlenen bir cinayet olduğunu ve sanığın indirim yapılmadan cezalandırılması gerektiğini de ifade etti.

Diğer müşteki avukatları da cinayetin tasarlanarak işlendiğini söyleyerek sanığın bu doğrultuda cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatlarının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın maktule 1 el ateş ettiğini ve yaptığının sonuçlarını anlayan sanığın bu durumdan kendisini kurtarmanın yollarını düşünerek maktulün intihar ettiği konusunda bir kurgu oluşturduğunu açıkladı. Mütalaada ayrıca maktulün elinde barut izi tespit edilemezken sanığın elinde barut izine rastlandığı da aktarıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Nasıf Aydın Dölek ise müşteki avukatı ve cumhuriyet savcısının görüşüne katılmadığını söyleyerek, ortada bir kurgu olduğunu ancak bu kurguyu müvekkilinin değil müşteki avukatlarının oluşturduğunu ifade etti. Dölek mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Savunması sorulan tutuklu sanık Burak T. ise suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanığın savunmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

