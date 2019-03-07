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İmsak vakti 2019: Regaip Kandili orucu için iftar vakitleri ( İstanbul, Ankara ve il il imsak - iftar vakitleri)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:10 | Son Güncelleme

Bugün gece Regaip Kandili idrak edilecek ve ibadetler yapılacak. Peki Regaip Kandili oucu ne zaman tutulacak? İmsak vakti, orucun başladığı vakittir. Kandil gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçirmek isteyenler, imsak vakti, sahur vakti, iftar vakti ne zaman merak edip araştırıyorlar. Peki Ramazan dışında tutulan oruçta imsak vaktine göre mi ezana göre mi hareket edilmesi gerekiyor? İşte diyanete göre İstanbul, Ankara başta olmak üzere imsak ve iftar vakitleri..

İmsak vakti 2019: Regaip Kandili orucu için iftar vakitleri ( İstanbul, Ankara ve il il imsak - iftar vakitleri)

Bu gece Türkiye'nin dört bir köşesinde Regaip Kandili idrak edilecek. Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan mübarek üç ayların ilk kandil gecesi bu gecedir. Hicri takvime göre Recep ayının ilk cuma gecesi, yani 2019'un Miladi takvimine göre 7 Mart Perşembe'yi 8 Mart Cuma'ya bağlayan gece Regaip Kandili'dir. Bu mübarek geceyi değerlendirmek isteyenler, gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle geçirmek istiyorlar. Oruç tutmak için ise imsak vakti, sahur vakti, iftar vakti nedir merak ediyorlar. Peki ramazan ayı dışında tutulan oruclarda imsak vaktine göre mi yoksa ezana göre mi hareket edilmesi gerekir. İşte diyanetin il il imsak, sahur ve iftar vakti..

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR? İMSAKLA MI EZANLA MI?

İmsak vakti ne zaman başlar? Ramazan ayı dışında tutulan nafile oruçlarda imsak vaktine göre mi ezana göre mi hareket edilir? Bu soruların sorulma sebebi, Ramazan ayında imsak vakti ile beraber ezan okunması fakat diğer aylarda sabah ezanının daha geç zamanda okunmasıdır. Bu durum bazı durumlarda kafa karışıklığına neden olabiliyor. Fakat alimler, orucun vaktinin başlamasının ezan okunsa da okunmasada imsak vakti ile başladığını belirtiyor.

Hanefi mezhebinde, sabah namazını biraz geç kılmak faziletli olduğundan, Ramazan ayı dışında ezanı imsak vaktinden sonra okuyup namaza başlamaktadırlar. Ancak Ramazan ayında imsak vaktinin girdiğini haber vermek için erken okunmaktadır.

Regaip Kandili 2019: Üç ayların ilk knadili için resimli, uzun ve kısa kandil mesajlarıRegaip Kandili 2019: Üç ayların ilk knadili için resimli, uzun ve kısa kandil mesajları

Ezan imsak vaktinin girmesiyle okunmuşsa, okunur okunmaz yeme ve içmeyi bırakmak gerekir. Aksi hâlde oruç bozulabilir. En doğrusu ezandan önce yeme içme işini bırakmaktır.

İmsak vakti girdiği hâlde, "ezan okunurken yiyip içebilirim" zannıyla ezan okunurken yiyip içen, bir gün kaza orucu tutmalıdır.

DİYANETE GÖRE İMSAK - İFTAR VAKİTLERİ

Bu akşam dualarla, ibadetlerle ifa edilecek Regaip Kandili için gündüz oruç tutmak isteyenler imsak vaktini araştıyordu. İmsak vakti ile başlayan oruç akşam ezanına kadar sürer. Ankara'da imsak vakti, İstanbul'da ise imsak vakti ve türkiye'nin diğer illerinde imsak vakti ile iftar vakitlerini aşağıda bağlantısını paylaştığımız Diyanet'in sayfasından öğrenebilirsiniz.

İMSAK VE İFTAR VAKİTLERİ 2018

NAFİLE ORUÇ NEDİR?

Peygamber Efendimizin Ramazan ayının dışında tutmuş olduğu oruçlar vardır. Bu oruçlar genel anlamıyla nâfile oruçlardır. Yani farz olmayan oruçlardır. Nafile ibadetlere, sünnet, müstehap ve mendup da denir.

Esas olarak nafile ibadetler, yapıldığı zaman sevap kazanılan, yapılmadığı zaman da bir cezası gerekmeyen şeylerdir.

Yoksa nafile Türkçede kullanıldığı gibi “gereksiz, faydasız, boş şeyler” anlamında davranışlar değildir.

Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem, bu anlamda yıl içinde belli aylarda ve günlerde nafile oruçlar tutmuş, tutulmasını tavsiye etmiş, fazilet ve sevabından söz etmiştir. Sahabiler de Resulullah’tan gördükleri biçimde bu oruçları tutmuşlardır. Efendimizin bizzat uygulamaları olduğu ile alakalı pek çok rivayet mevcuttur:

  • Muharrem ayının 9 ve 10. veya 10 ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir. Bu oruca Aşûra Orucu denir.

  • Her kamerî ayın 13, 14 ve 15. günü tutulan oruçlar menduptur. Bu günlere eyyâm-ı bîz denir.

  • Her haftanın perşembe ve pazartesi günleri oruç tutmak sünnettir. (Tirmizi, Savm,44; Nesai,sıyam, 36, 70; İbn Mace, Sıyam, 42)

Ramazanı tâkib eden Şevval ayında altı gün oruç tutmak da menduptur.

"Kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval'den altı gün katarsa, bütün seneyi (sevabca) oruçlu geçirmiş gibi olur." (Müslim, Sıyâm: 204; Tirmizî, Savm: 53; Ebu Dâvud, Savm: 58)

Yukarıda sayılan vakitler dışında, kerahet olmayan günlerde oruç tutmak ise nâfiledir. Nafilenin mânası, farz ve vâcibden ayrı olarak, hiçbir dinî mükellefiyet olmaksızın, sırf fazilet ve sevab için yapılan ibâdet demektir.


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