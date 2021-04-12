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İmsaktan sonra su içilir mi? İmsak vaktinde su içilir mi?

12.04.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu akşam kalkılacak ilk sahur ile başlıyor. Mübarek ayda Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirecekler. Oruç tutan vatandaşlar oruç ve sahur ile ilgili detayları araştırıyorlar. Merak edilen konulardan biri ise imsaktan sonra su içilip içilmeyeceği. Peki, imsaktan sonra su içilir mi? İmsak vaktinde su içilir mi?

İmsaktan sonra su içilir mi? İmsak vaktinde su içilir mi?

İmsak vaktinde su içilir mi? sorusunun cevabının yanıtı araştırılıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber oruç ile ilgili bazı konular da araştırılmaya başlandı. Sahur yapmak için kalkanlar sahurda ne zamana kadar yemek yenip su içilebileceğini araştırıyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı cevap verdi.

İMSAK VAKTİNDE SU İÇİLİR Mİ?

Vatandaşlar sahur ile ilgili kafalarına takılan noktaları araştırmaya başladı. Bunlardan biri de 'Sahurda ezan okunurken su içtim, orucum bozulur mu?' sorusu oldu. İşte, Sahurda ezan okunurken su içilir mi? sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtı...

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

ORUCU NELER BOZAR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dini bir kavram olarak, fecr-i sadıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sadığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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