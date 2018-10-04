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İMÜ'nün projesine Topluma Hizmet Ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 21:53 | Son Güncelleme

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, "YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nde "Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Ailelerin Özel Yetenekli Çocuklarının Bilim ve Zeka Oyunları ile Erken Yaşta Tespiti" projesiyle Topluma Hizmet Ödülü aldı - İMÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), "YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nde "Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Ailelerin Özel Yetenekli Çocuklarının Bilim ve Zeka Oyunları ile Erken Yaşta Tespiti" projesiyle "Kurumsal Ödül" dalında ödül kazandı. Üniversite adına ödülü İMÜ Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreninde üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, YÖK tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl ikincisi verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride dağıtılan ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

"Kurumsal Ödül" kapsamında da "Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Ailelerin Özel Yetenekli Çocuklarının Bilim ve Zeka Oyunları ile Erken Yaşta Tespiti" başlıklı başvurusu ile "İstanbul Medeniyet Üniversitesi"ne Topluma Hizmet Ödülü verildi.

İMÜ Rektörü Karaman, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yürütücülüğünü Doç. Dr. Rahmet Savaş'ın, danışmanlığını Prof. Dr. Emine Can'ın yaptığı projenin ödüle layık görülmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Verilen ödülle ilgili görüşlerini açıklayan rektör Karaman, üniversitelerinin temel ilke ve hedeflerinden birisinin de toplumsal fayda odaklı çıktılar üretmek olduğunu belirterek, "İşte bu proje, hem de ülkemizde ihmal edilen bir alanda, tam da bu hedefe yönelik çok güzel bir örnek oluşturmuştur. Projeyi yürüten Doç. Dr. Rahmet Savaş hocamıza, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemize; destekleyen İSTKA'ya, üniversitemizi kurumsal olarak ödüle layık gören YÖK yetkililerine ve ödülü üniversitemiz adına bize takdim eden Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Özel yetenekli bireylerin ilerleme hızlarına uygun bir eğitim alabilmelerinin ilk adımı tanılama olduğunu ifade eden Karaman, ülkemizdeki özel yetenekli öğrencilerin yüzde 98'inin tanılanmadığını dile getirdi.

Proje ile sadece özel yeteneklilerin tespiti değil aynı zamanda tüm öğrencilerin zeka gelişimlerine olumlu katkı sağlamanın hedeflendiğini bildiren Karaman, eğitimlerde kullanılan Bilişsel Gelişim Programı ile 4 ay eğitilen çocukların IQ'larında 14 puan artışın ölçüldüğünü kaydetti.

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Ka

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