İMÜ'nün projesine Topluma Hizmet Ödülü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), "YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nde "Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Ailelerin Özel Yetenekli Çocuklarının Bilim ve Zeka Oyunları ile Erken Yaşta Tespiti" projesiyle "Kurumsal Ödül" dalında ödül kazandı. Üniversite adına ödülü İMÜ Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreninde üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, YÖK tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl ikincisi verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride dağıtılan ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

"Kurumsal Ödül" kapsamında da "Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Ailelerin Özel Yetenekli Çocuklarının Bilim ve Zeka Oyunları ile Erken Yaşta Tespiti" başlıklı başvurusu ile "İstanbul Medeniyet Üniversitesi"ne Topluma Hizmet Ödülü verildi.