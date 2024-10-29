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İmza atana 1 milyon dolar! Donald Trump için para saça saça çekiliş başlatan Elon Musk'ın başı derde girdi

29.10.2024 15:03
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ABD seçimlerine sayılı günler kala Elon Musk devreye girerek son derece kritik bir hamle yaptı: Donald Trump'ı destekleyenlere çekilişle 1 milyon dolar verecek! Üstelik şimdiye dek 9 kişi 1'er milyon dolar ödül kazandı bile. Ancak Ancak Musk'ın başı şimdi "yasa dışı çekiliş düzenlediği" gerekçesiyle açılan dava nedeniyle dertte.

İmza atana 1 milyon dolar! Donald Trump için para saça saça çekiliş başlatan Elon Musk'ın başı derde girdi

ABD seçimlerinde para konuşuyor! Joe Biden'ın çekilmesiyle yarışta yardımcısı Kamala Harris ve eski ABD Başkanı, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump kaldı. Elon Musk rengini belli etti, hem de para saça saça! Dünyanın en zenginlerinden olan Musk, salıncak eyaletlerde Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından seçime kadar her gün 1 kişiye para ödülü vereceğini belirtti. ABD'de bölge savcısı ise "yasa dışı çekiliş düzenlediği" gerekçesiyle Elon Musk'a dava açtı.

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"ELON MUSK VE AMERICA PAC, VATANDAŞLARI KANDIRIYOR"

CNN'in haberine göre, Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner yaptığı açıklamada, "America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kişisel bilgilerini vermeleri ve 1 milyon dolar kazanma ihtimali karşılığında siyasi taahhütte bulunmaları konusunda kandırıyor." dedi.

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ÇEKİLİŞ BAŞINA İŞ AÇTI

Musk'ı kafa karışıklığı yaratabilecek "belirsiz veya yanıltıcı ifadeler" kullanarak tüketiciyi koruma yasalarını da ihlal etmekle suçlayan Krasner, "yasa dışı çekiliş düzenlediği" gerekçesiyle Musk aleyhine dava açtığını belirtti.

Başkanlık seçimlerinden önce konuya ilişkin acil tedbir kararı alınmasını isteyen Krasner'in ihtiyati tedbir talebine ilişkin duruşma 1 Kasım'da görülecek.

ABD Adalet Bakanlığı da Musk tarafından düzenlenen bu etkinliğin federal yasaları ihlal edebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

MUSK'TAN SİYASİ EYLEM KOMİTESİNİ DESTEKLEYEN SEÇMENLERE 1 MİLYON DOLAR VAADİ

Musk, salıncak eyaletlerde Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurmuştu.

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Çekilişe katılabilmek için kayıtlı seçmenlerin adres ile telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi ve anayasayı desteklediklerini belirten bir taahhütname imzalaması gerekiyor.

9 KİŞİ MUSK'TAN 1'ER MİLYON DOLAR KAZANDI

Şimdiye kadar, toplam 9 kişinin para ödülünü kazandığı açıklandı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump abd
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