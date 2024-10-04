İmzalanan protokolle hem insan sağlığı hem de doğa korunacak

Ekosistem ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan atık ilaçları çevreye zarar vermeden imha edebilmek amacıyla harekete geçen Yunusemre Belediyesi evsel atık ilaç toplama kampanyası başlattı. 29. Bölge Manisa Eczacı Odası ile birlikte yürütülecek çalışma kapsamında ilçedeki eczanelere atık ilaç toplama kutuları yerleştirilecek. Vatandaş evlerindeki kullanmadıkları ya da son tüketim tarihi geçmiş ilaçları kutulara atabilecek. Yunusemre Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekibince toplanan ilaçlar atık getirme merkezinde biriktirilerek bertaraf için lisanslı firmaya teslim edilecek. Çalışma için Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın makamında gerçekleştirilen törenle Manisa Eczacı Odası yönetimiyle protokol imzalandı. Törene Oda Başkanı Uzm. Ecz. Duygu Elmas Mutlu ve oda yönetimi katıldı.

Çalışmanın önemine ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Halk sağlığı ve doğanın kimyasal atıklardan korunması amacıyla önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince Yunusemre’deki birçok eczanemize atık ilaç toplama kutularından yerleştireceğiz. Vatandaşlarımız tarihi geçmiş ilaçlarını belirlenen bu eczanelere getirebilirler. Bizler de toplanan bu ilaçları, ilgili noktalardan belediye olarak toplayacağız. Amacımız gelecek nesillere güzel ve temiz bir çevre bırakabilmek ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek. Çevreye zarar vermeden imha edebilmek için vatandaşlarımızdan da kullanmadıkları ya da son tüketim tarihi geçen ilaçları atık ilaç toplama kutularına atmalarını önemle rica ediyoruz” dedi. 29. Bölge Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Duygu Elmas Mutlu ise, ilçedeki birçok eczaneye atık ilaç toplama kutularının yerleştirileceğini belirterek, vatandaşlardan da bu konuya hassasiyet göstermesini istedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır