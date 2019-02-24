HABER

In Hoodies’in yeni albümü RedBull.com ve IG TV’de

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 12:53 | Son Güncelleme

Murat Kılıkçıer’in müzik projesi 'In Hoodies', ikinci albümü 'Recalibrated Expectations' ile hem Red Bull.com hem de Red Bull IG TV’de müzikseverlerle buluşuyor.

In Hoodies’in yeni albümü RedBull.com ve IG TV’de

İSTANBUL, (DHA)- Murat Kılıkçıer’in müzik projesi 'In Hoodies', ikinci albümü 'Recalibrated Expectations' ile hem Red Bull.com hem de Red Bull IG TV’de müzikseverlerle buluşuyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamada; "In Hoodies, ilk kez Redbull.com ve RedBull Türkiye Instagram hesabı IGTV üzerinden yayınlanan 'Recalibrated Expectations' isimli albümündeki 10 şarkısı ile müzikseverleri sevindirdi. Daha önce 'Second coming', 'My Con' ve 'She Got Caught' isimli şarkılarıyla beğeni toplayan sanatçının ikinci albümü 'Recalibrated Expectations' İngiltere ve İstanbul’daki özel stüdyolarda hazırlandı. Çağın ruhuna ait tüm duyguları içeren 'Recalibrated Expectations' kent yaşamında sıkışan bireyin yalnızlığını ve aidiyet yoksunluğuna paralel biçimde içselleştirilemeyen duyguların hikayesini anlatıyor" ifadelerine yer verildi.

Albümün, Red Bull'un web sayfasında müzikseverlerin beğenisine sunulduğu belirtildi.

In Hoodies’in yeni albümü RedBull.com ve IG TV’de

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Arhavi’de yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyorArhavi’de yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor
Otobüste uyuşturucu ile yakalanan 2 yolcuya gözaltıOtobüste uyuşturucu ile yakalanan 2 yolcuya gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.