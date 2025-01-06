İnan Kıraç'ın, Emine Alangoya ile yaptığı evlilik İpek Kıraç'ı kızdırdı! Mahkemeye başvurup iptali için dava açtı

İş insanı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki çekişme yeni bir boyuta taşındı. Kıraç ile Koç Holding’in eski muhasebe müdürü Emine Alangoya 20 Aralık 2024’te Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün makam odasında kıydığı nikahla gizlice dünya evine girmişti.

İPEK KIRAÇ EVLİLİĞİN İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre evliliğin ortaya çıkmasından sonra babası İnan Kıraç’ın ‘akli melekelerinin’ yerinde olmadığına dair mahkemeye başvuran İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvurarak ‘evliliğin iptali’ davası açtı.

SAĞLIK RAPORUNUN DÜZMECE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Dava dilekçesinde, babası İnan Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olmadığına vurgu yapan İpek Kıraç, bu evliliğin kendisinin bu durumunun kullanılarak gerçekleştiğini savundu.

İpek Kıraç’ın mahkemeye verdiği dilekçesinde en dikkat çeken nokta ise, İnan Kıraç’ın evlilik öncesi aldığı raporun düzmece olduğu yönündeki iddiasıydı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE HTS İNCELEMESİ İSTEDİLER

Dilekçede, İnan Kıraç’ın raporun verildiği öne sürülen tarihte Yeditepe Üniversitesi Hastanesine gidip gitmediğinin tespitinin yapılması, kamera görüntülerinin incelenmesi, telefona HTS kayıtlarının tespiti istendi.

EVLİLİĞİN İPTALİ TALEP EDİLDİ

İpek Kıraç’ın avukatları aracılığı ile mahkemeye verdiği dilekçede, Yeditepe Üniveristesi Hastanesi tarafından verilen 'akıl sağlığı yerindedir' raporunun usulsüz olduğuna dikkat çekilerek, ‘evliliğin iptali’ talep edildi.