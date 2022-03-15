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İnanamayacaksınız! 3 saniye spor yapmak bile kas yapıyor

15.03.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzenli olarak spor yapmak vücudu daha dinç yapıyor, güçlendiriyor ve hastalıklardan koruyor. Uzmanlar birçok hastalıktan korunmak için düzenli spor yapılmasını öneriyor. Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak günde 3 saniye yapılan spor bile kasları güçlendiriyor.

İnanamayacaksınız! 3 saniye spor yapmak bile kas yapıyor

Özellikle pandemide hareketsiz yaşama alışan insanlar egzersiz yapmayı oldukça azalttılar. Spor yapmamanın yanına kötü ve sağlıksız beslenme de eklenince dünyada ve ülkemizde hareketsiz yaşamdan kaynaklı hastalıklar artış gösterdi. Obezite olanların sayısı her geçen gün artıyor. Uzmanlar hastalıklardan korunmak, sağlıklı vücuda sahip olmak, erken yaşlanmamak adına spor yapılmasını öneriyor. Sözcü’nün haberine göre 3 saniye spor yapmak bile kasları güçlendirme de etkili.

ARAŞTIRMADA 3 SANİYE BOYUNCA KOL GÜÇLENDİRME EGZERSİZİ YAPILDI

The Times’ın haberine göre, Japonya’daki Nigata Sağlık ve Refah Üniversitesi ile Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi’nden araştırmacıların oluşturduğu bir ekip, kadın ve erkeklerden oluşan 39 kişilik bir grubu inceledi. Sağlıklı ama hareketsiz bir yaşam süren katılımcılardan, bir ay boyunca her gün, 3 saniye gibi şaşırtıcı derecede kısa süreyle kol güçlendirme egzersizi yapmaları istendi. Hareketin tekdüzeliğini ölçümlemek için özel bir alet kullanıldı.

ARAŞTIRMA SÜRESİNCE BAŞKA EGZERSİZ YAPMADILAR

Grup, tam dört hafta boyunca pazartesiden cumaya bu üç saniyelik günlük egzersizlerine devam etti. 20 seans tamamlandı ve bir ay süren denemede toplam kas kasılma süresi 60 saniye oldu. Katılımcılar, bu süre boyunca başka hiçbir egzersiz yapmadılar.

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KASLARI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇOK ZAMAN HARCAMAYA GEREK YOK

Araştırmacılar, üç saniyelik antrenmanların etkilerini değerlendirdiklerinde elde ettikleri sonuçlar etkileyiciydi. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports’ta yer alan çalışmada, tüm katılımcıların kol kaslarında yüzde 6 ile 11,5 aralığında güçlenme görüldü. Araştırmanın başındaki isim Profesör Ken Nosaka, “İnsanlar kaslarını geliştirmek ve egzersiz yapmak için çok zaman harcamak gerektiğini düşünüyor, ancak durum böyle değil. Çalışma sonuçlarımız, çok az miktarda egzersizin, hatta dört haftada 60 saniyenin bile, kas gücünü artırabileceğini ve her kas kasılmasının önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

HAFTADA EN AZ İKİ GÜN EGZERSİZ YAPILMALI

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Nosaka, sıfırdan bir kuvvet antrenmanına başlayan insanlarda güçlenme görüldüğü kanıtlansa da, bunu sürdürmek ve iyileştirmek için giderek artan bir yoğunluk ve sürenin de gerekli olacağını söylüyor. “Öyle olsa bile, bu araştırma, geçmişte direnç eğitimi almış kişiler için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Yetişkinlerin bacaklar, kalçalar, sırt, karın, göğüs, omuzlar ve kollar gibi tüm büyük kas gruplarını çalıştıran güçlendirme aktivitelerini haftada en az iki gün yapmaları gerekiyor” diye de ekledi.

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