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"İnancımızı kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:15 | Son Güncelleme

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk: - "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Elbette her dönemde olduğu gibi bu zorluklardan etkileneceğiz. Fakat moralimizi bozmadan, inancımızı kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Elbette her dönemde olduğu gibi bu zorluklardan etkileneceğiz. Fakat moralimizi bozmadan, inancımızı kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ahilik Çalıştayı'nın açılışında, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı'nı kutladı.

Devlet-millet bekası için geleneklere bağlı kalarak bu kültürü gelecek nesillere aktarmanın büyük önem taşıdığını dile getiren Öztürk, bunun devletin ana omurgası olduğunu vurguladı.

Ahilik anlayışının yeni nesillere aktarıldığında, geleceğe de o derece güvenle bakılacağını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Çünkü ahi sadece işini yapan, üreten, sanatını icra eden kişi değildir. Aynı zamanda yeri geldiğinde ülkesi ve milleti için malıyla, canıyla, mücadele eden kişidir. Çalışan, üreten inançlı esnaf, sanatkar ve tüccarımız, aynı zamanda bu ülkenin teminatıdır. Ok gibi doğru olan bugünün ahileri, bir yandan işine, aşına bir yandan da vatanına, bayrağına sahip çıktıkça ülkemizin ekonomisine kastetmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu vesile ile tüm ahilerimizden bir istirhamım olacak. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Elbette her dönemde olduğu gibi bu zorluklardan etkileneceğiz. Fakat moralimizi bozmadan, inancımızı kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz."

Öztürk, ümitsizliğe kapılmanın inançta yeri olmadığına dikkati çekerek, "İşte bu sebeple bin yıldır devlet ne zaman zor bir döneme girse en önde ahiler, 'biz buradayız' diyerek zorluktan kurtulmaya öncülük etmişlerdir. Bugünün ahileri de müteşebbislerimiz de daha çok çalışarak bu zorluğu aşmamıza öncülük edeceklerine inancımız tamdır." diye konuştu.

KTO Karatay Üniversitesinde "Ahilik ve Meslek Ahlakı" dersinin zorunlu olarak okutulduğunu anlatan Öztürk, akademisyenlerin, ahilik felsefesini tüm öğrencilerin içselleştirmeleri için çaba gösterdiğini sözlerine ekledi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ve çok sayıda esnaf katıldı.

Çalıştayda akademisyenler, ahilik kültürüne ilişkin sunum yaptı.

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