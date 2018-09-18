"İnancımızı kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Elbette her dönemde olduğu gibi bu zorluklardan etkileneceğiz. Fakat moralimizi bozmadan, inancımızı kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ahilik Çalıştayı'nın açılışında, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı'nı kutladı.

Devlet-millet bekası için geleneklere bağlı kalarak bu kültürü gelecek nesillere aktarmanın büyük önem taşıdığını dile getiren Öztürk, bunun devletin ana omurgası olduğunu vurguladı.

Ahilik anlayışının yeni nesillere aktarıldığında, geleceğe de o derece güvenle bakılacağını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Çünkü ahi sadece işini yapan, üreten, sanatını icra eden kişi değildir. Aynı zamanda yeri geldiğinde ülkesi ve milleti için malıyla, canıyla, mücadele eden kişidir. Çalışan, üreten inançlı esnaf, sanatkar ve tüccarımız, aynı zamanda bu ülkenin teminatıdır. Ok gibi doğru olan bugünün ahileri, bir yandan işine, aşına bir yandan da vatanına, bayrağına sahip çıktıkça ülkemizin ekonomisine kastetmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu vesile ile tüm ahilerimizden bir istirhamım olacak. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Elbette her dönemde olduğu gibi bu zorluklardan etkileneceğiz. Fakat moralimizi bozmadan, inancımızı kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz."