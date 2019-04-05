Kara Afrikası'nda kullanılan maske ve heykellerden oluşan "İnancın Temelindeki Sanat: Büyülü Afrika" sergisi açıldı.

CerModern'de izlenime sunulan sergide, gazeteci yazar Hıfzı Topuz'un 25 yıl boyunca Afrika seyahatlerinden topladığı maske ve heykeller yer alıyor.

Sergide Mali, Senegal, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Kamerun ve Kongo'daki etnik toplulukların dini ayinlerde, düğünlerde ve bereket törenlerinde kullandıkları 500'e yakın orijinal maske bulunuyor.

Topuz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, yüksek lisans öğrenimi için Paris’te bulunduğu sırada Afrika maske ve heykelleriyle tanıştığını belirterek, "O güne kadar bu tür sanat yapıtlarıyla hiç karşılaşmamıştım." dedi.

Yapıtların anlamını öğrenince içinde büyük bir ilgi uyandığını dile getiren Topuz, 25 yıl boyunca maske ve heykel topladığını söyledi.

Sergi 23 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

