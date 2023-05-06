İnanılır gibi değil ama gerçek! Büyük tehlike içeriyor: Botoks malzemelerini internetten sipariş verip evde uygulamaya başladılar

Botoks son zamanlarda çok ilgi görüyor. Kliniklerde botoks yaptırmak pahalı olduğu için bazı vatandaşlar internet üzerinden aslında ne olduğu belirsiz botoks malzemesi almaya başladı. Büyük bir tehlike oluşturan durumla ilgili uzman isimlerden uyarılar da gecikmedi.

BOTOKS MALZEMELERİNİ İNTERNETTEN SİPARİŞ VERİP EVDE YAPIYORLAR

İnanılır gibi değil ama gerçek. Genç kalmak isteyenlerin sıkça başvurduğu işlemlerden biri botoks. Hem kadınlar hem de erkekler ilgi gösteriyor. Ancak son zamanlarda botoks yaptırmanın fiyatı dudak uçuklatıyor. Kliniklerde botoks fiyatını yüksek bulanlar akılalmaz bir yola başvurdu. Ucuza mal etmek için internet üzerinden botoks malzemesi sipariş ediyorlar. Bundan daha kötüsü bu işlemi evde tek başlarına yapıyorlar. Üstelik yasal olmamasına rağmen botoks malzemelerine bir telefonla rahatça ulaşılabiliyor. Bu yüzden merdiven altı klinikler çoğaldı.

Kanal D Haber'in haberine göre haberi duyan vatandaşlar "Ne kadar cesurmuşlar. Sonucu düşünemiyorum" dedi.

"DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ KOLAY BİR İŞLEM DEĞİL"

KBB hastalıkları uzmanı Dr. Elvin Alaskar "Botoks uygulaması ciddi bir işlemdir. Dışarıdan göründüğü kadar kolay bir işlem değildir. Ciltte asimetriler, göz çevresinde düşmeler olabiliyor" dedi.



